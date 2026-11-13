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Pamukkale'de sabaha karşı meydana gelen kazada oğul ve baba yaşamını yitirdi

Pamukkale'de hafif ticari aracın direğe çarpması sonucu sürücü Metin Bilge öldü; ağır yaralanan baba Levent Bilge de yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 17:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Pamukkale'de sabaha karşı meydana gelen kazada oğul ve baba yaşamını yitirdi

Pamukkale'de sabaha karşı meydana gelen kazada oğul ve baba yaşamını yitirdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde gece saat 04.00 civarında hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpmasıyla meydana gelen kazada iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

kaza ve ilk müdahale:

Metin Bilge (21) idaresindeki hafif ticari araç kontrolünü kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük maddi hasar oluştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

yaralanan babanın durumu:

Aynı araçta yolcu konumunda bulunan ve ağır yaralanan baba Levent Bilge (41) ambulansla üniversite hastanesine sevk edildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Levent Bilge de kurtarılamadı. Baba Bilge'nin de yaşamını yitirmesiyle kazadaki ölü sayısı ikiye yükseldi.

Kazanın meydana geldiği noktada güvenlik önlemleri alan ekipler, olay yerinde incelemeler yaptı; bölgede araçta ve çevrede oluşan hasar kayda geçirildi.

DENİZLİ’DE HAFİF TİCARİ ARACIN AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPMASI SONUCU OĞLUNUN ÖLDÜĞÜ KAZADA AĞIR...

DENİZLİ’DE HAFİF TİCARİ ARACIN AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPMASI SONUCU OĞLUNUN ÖLDÜĞÜ KAZADA AĞIR YARALANAN BABA DA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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