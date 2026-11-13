Tekirdağ şehir hastanesi, canlı vakalarla ileri kardiyolojiyi anlattı

Tekirdağ ekipleri akademide uygulamalarını gösterdi:

Tekirdağ Şehir Hastanesi, İstanbul Şişli'de düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 1000 katılımcıyı bir araya getiren A'dan Z'ye Kardiyoloji Akademisi'nde ileri kardiyoloji uygulamalarını sundu. Hastane hekimleri, kongre programı kapsamında gerçekleştirdikleri canlı vaka yayınları ile meslektaşlarına doğrudan klinik deneyim aktardı.

Canlı vaka yayınları ve iş birliği:

Programın öne çıkan bölümlerinden biri, Tekirdağ Şehir Hastanesi ile İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında gerçekleştirilen ortak canlı vaka yayınları oldu. Bu yayınlarda, izleyicilere ileri girişimsel teknikler ve özellikli tedavi yöntemleri eş zamanlı olarak gösterildi.

Canlı yayınlarda özellikle TAVI (Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu) ve CTO (Kronik Total Oklüzyon) uygulamaları ayrıntılı şekilde paylaşıldı. Bu yaklaşımlar, açık kalp cerrahisine gerek kalmadan aort kapak değişimi ve tamamen tıkanmış damarların yeniden açılması gibi kompleks müdahaleleri içeriyor.

Kompleks vakalar ve eğitim hedefleri:

Akademi sırasında sol ana koroner damara yönelik ileri girişimsel işlemler başta olmak üzere, kompleks vakalar üzerinden güncel tedavi yaklaşımları değerlendirildi. Sunumlar ve tartışmalar, farklı merkezlerden gelen hekimlerin uygulamaları eş zamanlı takip etmesine olanak sağladı ve uygulama odaklı öğrenmeyi güçlendirdi.

Etkinlik yalnızca ileri girişimsel uygulamalarla sınırlı kalmadı; genç kardiyologlara yönelik eğitim kursları ve bilimsel oturumlarla mesleki gelişim ve beceri kazanımı da hedeflendi. Katılımcılar, hem teorik hem de uygulamalı yaklaşımlarda güncel bilgiler elde etti.

Toplantıda ayrıca koruyucu kardiyoloji alanındaki bilimsel çalışmalar ele alındı; kalp ve damar hastalıklarının önlenmesi, risk faktörlerinin kontrolü, erken tanı ve zamanında tedavinin önemi vurgulandı. Bu oturumlar, hastalık yükünü azaltmaya yönelik multidisipliner yaklaşımların altını çizdi.

Tekirdağ Şehir Hastanesi yetkilileri, söz konusu toplantıya katılımın hem kurum içi deneyim paylaşımı hem de ulusal düzeyde bilgi alışverişi için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Hastane, bilimsel bilgi birikimini geliştirmeye ve yenilikçi tedavi yöntemlerini hasta bakımına entegre etmeye devam etme kararlılığını vurguladı.

Bilimsel paylaşımların sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmadaki rolüne dikkat çeken kurum, benzer organizasyonlarda aktif rol almaya devam edeceğini ifade etti.

TEKİRDAĞ DR. İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMİ PROF. DR. ERHAN TABAKOĞLU