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Taklit ürünlerle mücadelede Alanya'da operasyon

Alanya Şekerhane Mahallesi'ndeki giyim mağazasında marka avukatları ve polis ortak denetim yaptı; imitasyon ürünlere el konuldu, sahibi tepki gösterdi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 19:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Taklit ürünlerle mücadelede Alanya'da operasyon

Alanya'da mağazada taklit ürün denetimi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasında, taklit ürün satıldığı yönündeki ihbar üzerine denetim gerçekleştirildi. Olay üzerine harekete geçen marka avukatları ile polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptı.

Denetimin seyri:

İhbar sonrası olay yerine gelen ekiplerce çevrede güvenlik önlemleri alındı; Çevik kuvvet ekibi mağaza önünde geniş güvenlik tedbiri uyguladı. Polis ekipleri ve marka avukatları, iş yerinde arama yaparak satışa sunulan ürünleri inceledi. Yapılan tespitlerde imitasyon olduğu belirlenen ürünlere el konuldu.

Mağaza sahibinin tepkisi:

Denetim sırasında mağaza sahibi Ü.Ö., marka avukatlarının sık sık denetim gerçekleştirmesine tepki gösterdi. Ü.Ö., denetimlerin daha etkin ve çözüm odaklı bir yasal düzenlemeyle ele alınması gerektiğini vurguladı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE BİR GİYİM MAĞAZASINA, TAKLİT (İMİTASYON) ÜRÜN SATILDIĞI İHBARI...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE BİR GİYİM MAĞAZASINA, TAKLİT (İMİTASYON) ÜRÜN SATILDIĞI İHBARI ÜZERİNE MARKA AVUKATLARI VE POLİS EKİPLERİNCE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ÇOK SAYIDA ÇEVİK KUVVET POLİSİNİN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDIĞI DENETİMDE MAĞAZA İÇERİSİNDE ARAMA YAPILDI. MAĞAZA SAHİBİ, DENETİME TEPKİ GÖSTEREREK İŞ YERİ ÖNÜNDE POS CİHAZINI YERE FIRLATTI. ALANYA ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANI ALİ İHSAN ÖZDEMİR İSE İMİTASYON ÜRÜN DENETİMLERİNİN ESNAFI MAĞDUR ETTİĞİNİ SAVUNARAK KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEME YAPILMASINI İSTEDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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