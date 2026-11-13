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Marmara'da hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, 14-15 Kasım'da Marmara'nın birçok kesiminde metrekareye 21-50 kg arası yerel kuvvetli yağış beklendiğini; sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 18:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Marmara'da hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı

meteorolojik değerlendirme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son değerlendirmelerinde, Marmara Bölgesi'nde 14 Kasım 2026 Cumartesi öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Yağışların Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir’in kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Kurumlardan yapılan açıklamada, yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında gerçekleşmesinin beklendiği ve yağışların 15 Kasım 2026 Pazar sabah saatlerine kadar etkisini sürdürebileceği belirtildi. Meteoroloji, uyarının zaman aralığını 14 Kasım 2026 Cumartesi saat 12.00 ile 15 Kasım 2026 Pazar saat 06.00 olarak paylaştı.

beklenen olumsuzluklar:

Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzlukların görülebileceğine dikkat çekti. Özellikle altyapı kapasitesinin yetersiz olduğu yerlerde su birikintileri, taşkın ve ulaşım aksaklıkları bekleniyor.

Uyarıda ayrıca yağış anında görüş mesafesinin azalacağı, yolların kayganlaşacağı ve ani su birikintilerinin özellikle alt geçit ve dere yataklarında risk oluşturacağı vurgulandı.

vatandaşa ve sürücülere öneriler:

Yetkililer, hafta sonu dışarıda bulunacak vatandaşların meteorolojik uyarıları yakından takip etmelerini ve gerekli tedbirleri almalarını istedi. Sürücüler için hızın düşürülmesi, takip mesafesine dikkat edilmesi, ani su birikintilerine girilmemesi gibi basit önlemler hatırlatıldı.

Dere yatakları, sel riski bulunan alanlar ve alt geçitler gibi noktalarda yaşamı etkileyebilecek tehlikelere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bir kez daha bildirildi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, MARMARA BÖLGESİ&#039;NDE ETKİLİ OLMASI BEKLENEN SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, MARMARA BÖLGESİ'NDE ETKİLİ OLMASI BEKLENEN SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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