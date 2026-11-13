Sarıgül ailesi soruşturmasında Ömer Sarıgül ifade verdi: Emir Sarıgül ile 7-8 yıldır görüşmüyorum

Soruşturma kapsamında verilen ifade:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ömer Sarıgül’ün savcılıktaki ilk ifadesi ortaya çıktı. Sarıgül, hakkındaki iddiaları reddettiğini belirterek hiçbir şekilde isnatlarla ilgim ve alakam yoktur dedi ve suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

Sinan Çapınar ile tanışma ve Almanya'daki şirket girişimi:

Ömer Sarıgül, Sinan Çapınar’ı 2024 yılında babası Mustafa Sarıgül aracılığıyla tanıdığını anlattı. Kai Precat ve March Baeriswly isimli şahısları tanımadığını, sadece Sinan’ı bildiğini söyledi. Kabataş’taki kafesine gelen Diyar Çapınar ile Münih’te benzer bir kafe açma fikrini konuştuğunu, birlikte birkaç yere baktıktan sonra şirket kurma işlemlerine başladıklarını belirtti. Noter ön sözleşmesi imzalandığını, ancak tescil ve sermaye ödemeleri yapılmadığı için kuruluşun tamamlanmadığını ve Türkiye’ye dönmesi nedeniyle işlemlerin yarım kaldığını söyledi. Ayrıca ortaklığa yönelik içinin sinmediğini belirterek süreçte ilişkiyi kestiğini ifade etti.

Mali iddialar, banka hesabı ve 80 milyon euroluk soruşturma:

Sarıgül, kendisi ve annesi adına şirket açıldığına dair bir e-postanın avukatları aracılığıyla kendilerine ulaştığını; bunun üzerine Almanya’daki avukata sorulduğunda adıyla banka hesabı veya şirket açılmadığı yanıtını aldığını, bu nedenle rahatladığını ve telefonları engellediğini anlattı. Hakkındaki 80 milyon euro ve 100 milyon euro iddiaları, havale ve tekne devrine ilişkin sorularda ise bilgi sahibi olmadığını söyledi. Ömer Sarıgül, Emir Sarıgül ile 7-8 yıldır konuşmadığını, aralarında ticari ilişki bulunmadığını ve bu tür işlemler hakkında hiçbir bilgisi olmadığını belirtti; annesinin de konularla ilgisi olmadığını söyledi.

Babasıyla ilgili mali işlemlerde adı geçen Volkan Aslanbaş’ı babasına ait şirkette mali müşavir olması nedeniyle tanıdığını, babasının mali işlerinin çoğunun Aslanbaş tarafından yürütüldüğünü aktardı. Aslanbaş aracılığıyla kendisine giden transferlerin ise Galatasaray’daki locasında misafirlerin yemek ücretleri ve kredi ödemeleri gibi nispeten yüksek olmayan miktarlar olduğunu, bu yardımları babasından destek istemesi üzerine aldığını ifade etti.

Mustafa ve Emir Sarıgül ile ilgili soruların cevaplarını bilmediğini, babasının ticari faaliyetleri hakkında kendisine bilgi vermediğini ve Emir hakkında çevresinden duyduğu olumsuz yorumları aktarırken dahi ne iş yaptığını bilmediğini söyledi. Babasının güncel servetinin nasıl edinildiğini bilmediğini, kara para aklama gibi bir bilgiye sahip olmadığını belirterek ifadesini noktaladı ve tekrar suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Ömer Sarıgül’ün ifadesi ortaya çıktı: "Emir Sarıgül’le 7-8 yıldır konuşmuyorum"