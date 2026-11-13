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çamaşır askısında kurutulan kenevirle yakalanan şebekeye operasyon: 2 gözaltı

Bartın'da çamaşır askısında kurutulan kenevirlerin esrara dönüştürüldüğü şebekeye düzenlenen operasyonda 2 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltında.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 19:00

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 19:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

çamaşır askısında kurutulan kenevirle yakalanan şebekeye operasyon: 2 gözaltı

operasyonun kısa özeti:

Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda hasadı tamamlanmış kenevir bitkilerinin çamaşır askılarında kurutularak esrara dönüştürüldüğü tespit edildi.

ele geçirilenler:

Operasyonlarda toplam 2 kilo 100 gram esrar maddesi ile birlikte 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli gözaltına alınırken, bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

soruşturma ve olası etkileri:

Emniyet yetkilileri, ele geçirilen miktarın ve yöntemin soruşturmayı derinleştirdiğini, şebekenin faaliyetlerinin açığa çıkarılması için teknik ve adli çalışmalara devam edildiğini belirtti. Çamaşır askısında kurutma yöntemi, suç örgütünün dikkat çekmemek için tercih ettiği bir yöntem olarak değerlendirilirken, kolluk güçlerinin bu tür yenilikçi yöntemlere karşı takibatı yoğunlaştırdığı vurgulandı.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen delillerin kriminal laboratuvarda inceleneceği ve uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çerçevesinde adli süreçlerin işletileceği kaydedildi. Olayla ilgili idari ve adli işlemler sürüyor.

BARTIN&#039;DA ÇAMAŞIR ASKISINDA KENEVİR BİTKİSİNİ KURUTARAK ESRARA DÖNÜŞTÜREN BİR ŞEBEKEYE YAPILAN...

BARTIN'DA ÇAMAŞIR ASKISINDA KENEVİR BİTKİSİNİ KURUTARAK ESRARA DÖNÜŞTÜREN BİR ŞEBEKEYE YAPILAN OPERASYONDA 2 KİLO 100 GRAM ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLİRKEN, 2 KİŞİ DE GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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