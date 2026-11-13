Kocasinan'da evinin önünde pompalı tüfekle öldürülen kişi davasında sanığa 25 yıl hapis

duruşmada taraf beyanları:

Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, ölen Eyüp Kaplan'ın ailesi ile sanıklar Ö.G. ve S.Ş. katıldı. Ailenin avukatı, savcılık mütalaasının acıyı dindirmekten uzak olduğunu ve kamu vicdanını yaraladığını belirtti.

Ailenin avukatı, dosyadaki mesaj kayıtları, tanık beyanları ve olay yeri görüntülerinin tasarlayarak öldürme ve azmettirme suçlarını ortaya koyduğunu; ayrıca sanık S.Ş.'nin Kaplan'ı tehdit ettiğinin kayıtlarda görüldüğünü savundu. Avukat, Ö.G.’nin aracın arka koltuğundan aldığı tüfekle yürüyen Kaplan’a arkadan dört el ateş ederek ölümüne neden olduğunu öne sürdü.

Eyüp Kaplan’ın ailesi şikayetlerinin devam ettiğini vurgulayarak sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

delil iddiaları ve sanık savunmaları:

Sanık S.Ş.'nin avukatı, mütalaaya katıldıklarını belirtse de müvekkilinin suçu işlemediğini, silahın ateşlendiği sırada darbedildiğini iddia ederek beraat talep etti. S.Ş. ise, olayın kamera kayıtlarını ortaya çıkaran kişinin kendisi olduğunu söyleyip daha önce tehdit edildiğini ve Kaplan'ın kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdü. Sanıkın ifadelerinde, "Olayda asıl mağdur benim. Ben gerçekleri anlatıyorum. Adaletinize sığınıyorum" sözleri yer aldı.

Diğer sanık Ö.G.'nin avukatı, müvekkilinin maktulle çocukluk arkadaşı olduğunu, aralarında husumet bulunmadığını ve olayın bir arbede sırasında yaşandığını savundu. Ö.G.'nin savunmasında kavgayı sona erdirmek amacıyla önce yere, ardından havaya ateş ettiğini öne sürüldü; ayrıca Kaplan’ın elinde bıçak bulunduğu ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilerek eyleminin meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi istendi. Beraat talebi kabul edilmezse suçun taksirle öldürme olarak değerlendirilmesi talep edildi.

mahkemenin kararı:

Mahkeme heyeti, sanık S.Ş. hakkında konut dokunulmazlığının ihlali, yağma ve kasten öldürme suçlarından beraat kararı verdi ve S.Ş. hakkındaki adli kontrol tedbirlerini kaldırdı.

Diğer sanık Ö.G. hakkında ise uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından beraat kararı verildi. Mahkeme, Ö.G.'yi Eyüp Kaplan'ı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı; ancak iyi hal indirimi uygulanarak ceza 25 yıla düşürüldü.

Duruşmada söz alan Ö.G., olayın bu şekilde sonuçlanmasını istemediğini belirterek pişman olduğunu ifade etti. Ailenin avukatının beyanları ve dosyadaki kayıtlar mahkemede tartışılan unsurlar arasında yer aldı; ailenin şikayetinin devam ettiği kaydedildi.

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