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Panik içinde sorumluluk gösterdi: Eskişehir'de yaşlı kadına çarpma

Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarpan sürücü, panik içinde hangi hastaneye gittiğini öğrenip takip edeceğini söyledi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 17:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Panik içinde sorumluluk gösterdi: Eskişehir'de yaşlı kadına çarpma

Eskişehir'de kaza ve ilk müdahale

Kaza, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AIZ 712 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadının başı kaputa çarpıp yere düştü; çevredeki sürücü ve vatandaşlar yardımına koştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bir vatandaş sürücüleri yönlendirerek ambulansın bölgeye ulaşmasına yardımcı oldu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti.

Kaza anında yaşananlar:

Olay yerindeki tanıkların ifadelerine göre, bir kadın, "Teyzem birden fırladı doktor bey, ben şahidim" diyerek sağlık personeline bilgi verdi. Müdahale esnasında yaralı kadın, sağlık görevlisinin "Teyzeciğim beni duyuyor musun?" sorusuna göz işaretiyle cevap verdi. Yaralıda kafa ve göğüs travması tespit edildi.

sürücünün davranışı ve soruşturma:

Kaza sonrası genç sürücü büyük panik yaşadı. Araç sürücüsü, ambulansa bindirilen kadına refakat eden ekibe, "Teyze hangi hastaneye gidiyor? Ben de polislerden sonra geleyim" diye sordu; bu yaklaşım paniğe rağmen duyarlılık olarak kayda geçti.

Talihsiz kadın, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN YARALIYA MÜDAHALE ETTİĞİ ESNADA GENÇ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ BÜYÜK PANİK...

SAĞLIK EKİPLERİNİN YARALIYA MÜDAHALE ETTİĞİ ESNADA GENÇ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ BÜYÜK PANİK YAŞADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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