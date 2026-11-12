Muğla'nın u14 kızları İstanbul karşısında kritik galibiyet aldı

maçın özeti:

Türkiye U14 Kızlar Hokey Gelişim Ligi’nde mücadele eden Muğla İl Karması, İstanbul İl Karması karşısında sahadan 2-0 galip ayrılarak ligde önemli bir üç puan daha kazandı. Bu sonuçla Muğla temsilcisinin ligdeki puanı 9 oldu ve takım final grubu hedefine yönelik Play-Off iddiasını canlı tuttu.

takım performansı ve maç içi görünüm:

Karşılaşmada Muğlalı sporcular disiplinli savunma düzeni ve maç boyunca gösterdikleri takım ruhuyla öne çıktı. Rakip üzerine baskı kuran oyun disiplininin yanı sıra soğukkanlı savunma performansı maçı 2-0’lık skora taşıdı. Teknik ekip, oyuncu değişiklikleri ve saha içi organizasyonla oyunun kontrolünü elinde tutmayı başardı.

teknik ekipten değerlendirme:

Muğla Hokey İl Temsilcisi Serkan Şen karşılaşma sonrası sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek ortaya konulan mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Antrenör Fatih Korkmaz ise, "Muğla’nın kızları mücadeleye devam ediyor" diyerek hem bu galibiyetin hem de il hokeyinin farklı kategorilerdeki iddiasının altını çizdi. Korkmaz, takımın bu ivmeyle ilerlemesi halinde başarıların artarak süreceğine vurgu yaptı.

Muğla İl Karması, aldığı bu galibiyetle ligdeki konumunu güçlendirirken Play-Off ve final grubu hedefleri doğrultusunda mücadeleyi sürdürecek. Takım önümüzdeki maçlarda da benzer disiplin ve kararlılığı gösterirse hedefe ulaşma şansını artırmış olacak.

MUĞLA İL KARMASI’NDAN KRİTİK GALİBİYET