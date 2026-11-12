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Kasapoğlu'ndan yapay zeka ve gençlere diyalog çağrısı

Dr. Mehmet Kasapoğlu, İKÇÜ'nün akademik açılışında yapay zekayı çalışma arkadaşı sayma, çok yönlü eğitim ve gençlerle iletişim çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 14:14

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 14:20

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kasapoğlu'ndan yapay zeka ve gençlere diyalog çağrısı

İKÇÜ akademik açılışı ve merkez töreni:

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından düzenlenen 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış Dersi ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama Merkezi açılış törenine katıldı. Program Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Balcı'nın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kazım Erten, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar da bulundu. Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaketler takdim edildi ve tören Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama Merkezi'nin açılışıyla sona erdi.

Kâtip Çelebi mirası ve üniversitenin rolü:

Rektör Prof. Dr. Mustafa Balcı, üniversitenin 16 yıldır mezun verdiğini hatırlatarak Kâtip Çelebi'yi bilim tarihimizde bir yol gösterici olarak nitelendirdi. Balcı, Kâtip Çelebi'nin bilgi arayışında bir kutup yıldızı olduğunu vurgulayarak öğrencilerin ve akademinin bu mirastan örnek alması gerektiğini belirtti.

Kasapoğlu da konuşmasında üniversitelerin sadece bilgi üretme değil, aynı zamanda toplumsal olgunluğu, birlik ruhunu ve demokratik anlayışı besleyen kurumlar olduğuna dikkat çekti. Terörsüz Türkiye vizyonunun Cumhuriyetin ikinci yüzyılı için hayati önemde olduğunu söyleyen Kasapoğlu, kampüsler ve sınıfların bu vizyonu güçlendirecek alanlar olduğunu ifade etti.

yapay zeka, insan değeri ve eğitim önerileri:

Kasapoğlu, Kâtip Çelebi'nin Mizanü'l-Hak eserine atıfta bulunarak hakikate ulaşmanın taklit değil; muhakeme, araştırma ve dengeli değerlendirme ile mümkün olduğunu hatırlattı. Bugünün teknolojik araçlarına ilişkin olarak Kasapoğlu, yapay zekayı bir tehdit olarak değil, 'çalışma arkadaşı' olarak görme çağrısında bulundu ve teknolojiyi insanların yönetmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında, "Makineler veriyi işler ancak değeri üreten insandır" anlayışını öne çıkaran Kasapoğlu, vicdan, merhamet, adalet, irade ve hikmet gibi insana özgü değerlerin önemine işaret etti. Yapay zekanın ihtimalleri hesaplayabileceğini ancak vicdanla karar verecek olanın insan olduğunu belirtti ve yeni çağda asıl rekabetin yalnızca verinin derinliği değil, aynı zamanda insan kalabilme becerisi olduğunu söyledi.

Üniversite yaşamının ders ve sınavlardan ibaret olmadığını hatırlatan Kasapoğlu, öğrencileri okumaya ve laboratuvar çalışmasına teşvik ederken aynı zamanda felsefe, tarih, edebiyat, sanat ve spor gibi alanlarda kendilerini zenginleştirmeleri gerektiğini vurguladı. Bu çok yönlü gelişimin bireysel ve toplumsal fayda sağlayacağını ifade etti.

gençlerle iletişim ve kapıların açık olması:

Gençlerin siyasete katılımının önemine değinen Kasapoğlu, genç odaklı siyasetin ülke gündeminde merkezi bir yer tuttuğunu belirtti. Öğrencilere hitaben her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Kasapoğlu, iletişim kanallarının paylaşıldığını ve ihtiyaç duyulması halinde hem İzmir'deki hem Ankara'daki çalışmalarla ilgili konularda destek vereceklerini bildirdi.

Konuşmayı kapatırken Kasapoğlu, kapılarının gençlere her zaman açık olduğunu tekrar hatırlattı ve rektöre davet için teşekkür etti. Program katılımcıların plaket takdimiyle devam etti ve yeni açılan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama Merkezi törenle hizmete girdi.

DR. MEHMET KASAPOĞLU&#039;NA PROF. DR. MUSTAFA BALCI&#039;DAN HEDİYE TAKDİM EDİLMESİ

DR. MEHMET KASAPOĞLU'NA PROF. DR. MUSTAFA BALCI'DAN HEDİYE TAKDİM EDİLMESİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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