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Park halindeki motosikletten yayılan yangın iki aracı daha kullanılmaz hale getirdi

Başiskele'de park halindeki motosiklette başlayan yangın, bitişikteki motosiklet ve cipte büyük hasar oluşturdu; ekipler söndürdü.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 12:28

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Park halindeki motosikletten yayılan yangın iki aracı daha kullanılmaz hale getirdi

Başiskele'de park halindeki araçlarda yangın

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi Konu Sokak'ta park halindeki bir motosiklette çıkan yangın, bitişikteki araçlara sıçradı. Yangın sonucu üç araçta yoğun hasar meydana geldi ve olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre sokakta park halindeki bir motosiklette henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler kısa sürede yayılarak, motosikletin bitişiğindeki başka bir motosiklete ve yakındaki cip'e sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve diğer müdahale ekipleri bölgeye intikal etti.

Müdahale ekipleri, kısa sürede aldığı tedbirlerle yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Olay yerinde soğutma çalışmaları yapıldı ve yangının birden fazla aracı etkilediği tespit edildi.

Hasar ve soruşturma:

Yangında 2 motosiklet ve 1 cip kullanılamaz hale gelirken, yetkililer toplamda 3 aracın hurdaya döndüğünü bildirdi. Araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayla ilgili çalışmaların sürdüğünü ve soruşturmanın neticesine göre ek açıklama yapılacağını belirtti.

KOCAELİ’DE PARK HALİNDEKİ MOTOSİKLETTE ÇIKAN YANGIN, KISA SÜREDE BÜYÜYEREK YANINDA BULUNAN BAŞKA...

KOCAELİ’DE PARK HALİNDEKİ MOTOSİKLETTE ÇIKAN YANGIN, KISA SÜREDE BÜYÜYEREK YANINDA BULUNAN BAŞKA BİR MOTOSİKLET İLE CİPE SIÇRADI. ALEVLERİN SARDIĞI ARAÇLARDA BÜYÜK ÇAPTA HASAR MEYDANA GELİRKEN, YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. YANGIN SONRASI 2 MOTOSİKLET VE CİP HURDAYA DÖNDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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