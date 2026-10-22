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Giriş çıkış saatlerinde sıkı denetim: Kilis'te 204 okulda 332 bin 497 TL ceza

Kilis’te 204 okul kapsamındaki güvenlik çalışmalarında, 14 Eylül 2026’den itibaren 162 okul denetlendi; 10.822 kimlik sorgulandı, 332.497 TL ceza uygulandı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Giriş çıkış saatlerinde sıkı denetim: Kilis'te 204 okulda 332 bin 497 TL ceza

Kilis'te okul güvenliği denetimleri

Kilis Valiliği koordinasyonunda yürütülen okul güvenliği çalışmaları, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde ve başladıktan sonra hız kesmeden devam etti. Amaç, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim görmelerini sağlamak olup, il merkezi ve ilçelerde toplam 204 okul kapsama alındı. 14 Eylül 2026’den itibaren ise 162 okul ve çevresi özel denetimlere tabi tutuldu.

Personel kadrosu ve görev dağılımı:

Okul ve çevresi güvenliğinin sağlanması için çok yönlü bir personel yapısı görevlendirildi. Okul bahçelerinde 114 bahçe güvenlik görevlisi çalışırken, günlük destek amaçlı 28 güvenlik korucusu görev aldı. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinden 50 çarşı ve mahalle bekçisi ile 19 polis memuru olmak üzere toplam 69 personel düzenli devriye ve denetim yaptı. Ayrıca emniyetten 45, jandarmadan 52 rütbeli personel Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi olarak çalışmalara katıldı.

Denetim kapsamı ve sahada elde edilen bulgular:

14 Eylül 2026’den itibaren gerçekleştirilen kontrollerde jandarma bölgesinde 91, emniyet bölgesinde 71 olmak üzere toplam 162 okul çevresi kontrol edildi. Denetimler sırasında toplam 10.822 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Araç sorgulamalarında emniyet ekipleri 1.692, jandarma ekipleri 2.239 araç sorgulaması gerçekleştirerek toplam 3.931 araç kontrol etti; emniyet ekipleri ayrıca 955 motosikletin sorgulamasını yaptı.

Okul servis araçlarına yönelik denetimlerde emniyet 419, jandarma 439 kontrol yaparak toplam 858 servis incelendi. Okul çevresindeki park ve bahçelerde 81 güvenlik kontrolü, umuma açık iş yerlerinde ise 166 denetim gerçekleştirildi.

Denetimler neticesinde trafik ve ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırımlar uygulandı; İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 286.310 TL, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 46.187 TL olmak üzere toplam 332.497 TL idari para cezası kesildi.

Valilik açıklaması ve sürecin devamı:

Kilis Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, çocuk güvenliğinin öncelik olduğu vurgulanarak kurumlar arası koordinasyonun sürdürüleceği bildirildi. Açıklamada, il genelindeki her okul, mahalle ve köyde çocukların güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların eğitim-öğretim yılı boyunca aynı hassasiyet ve kararlılıkla devam edeceği ifade edildi. Yerel yetkililer özellikle öğrencilerin okula giriş-çıkış saatlerinde trafik ve güvenlik önlemlerinin düzenli uygulanacağını belirtti.

Kilis’te okul güvenliği denetimlerinde 332 bin TL ceza

Kilis’te okul güvenliği denetimlerinde 332 bin TL ceza

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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