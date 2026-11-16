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Park halindeki Nissan X-Trail Tekirdağ'da alev aldı, inceleme başlatıldı

Tekirdağ Süleymanpaşa'da park halindeki Nissan X-Trail alev aldı; itfaiye müdahale etti, yaralanma yok, araçta maddi hasar ve inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 21:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Park halindeki Nissan X-Trail Tekirdağ'da alev aldı, inceleme başlatıldı

Park halindeki Nissan X-Trail Tekirdağ'da alev aldı, inceleme başlatıldı

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Sokak üzerinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri ile çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Olay yeri ve müdahale:

Yangın, Nissan X-Trail marka ve 59 APN 384 plakalı araçta başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Yangının olası nedeni ve soruşturma:

İlk değerlendirmelere göre yangının elektrik aksamından kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için hakim ekiplerin gözetiminde inceleme başlatıldı.

PARK HALİNDEKİ NİSSAN X-TRAİL MARKA 59 APN 384 PLAKALI OTOMOBİLDE HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR SEBEPLE...

PARK HALİNDEKİ NİSSAN X-TRAİL MARKA 59 APN 384 PLAKALI OTOMOBİLDE HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR SEBEPLE YANGIN YANGIN ÇIKTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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