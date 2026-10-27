Dolar 49,7793 +0,01%
Euro 55,5691 -0,16%
Bist 11.241,70 +0,80%
Altın Gram 6.464,66 +0,02%
EUR/USD 1,1147 -0,29%
Brent Petrol 110,11 -0,57%
--°

Paşaköşkü'ne hayırsever destekli taziye evi için protokol imzalandı

Battalgazi Belediyesi ile hayırsever İsmail Akbaş, Paşaköşkü Mahallesi'ne taziye evi için protokol imzaladı; inşaat giderlerini Akbaş karşılayacak.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Paşaköşkü'ne hayırsever destekli taziye evi için protokol imzalandı

Paşaköşkü'ne yeni taziye evi projesi

Battalgazi Belediyesi ile hayırsever İsmail Akbaş arasında, Paşaköşkü Mahallesi’nde inşa edilecek taziye evi için protokol imzalandı. Protokol, ilçede başkan Bayram Taşkın’ın seçim vaatleri arasında yer alan taziye evleri projesi kapsamında yürütülen çalışmalara bir yenisini ekliyor.

protokolün kapsamı:

Protokole göre inşaat giderleri hayırsever İsmail Akbaş tarafından karşılanacak. Battalgazi Belediyesi ise arsa tahsisi, proje ve ruhsat işlemleri ile yapım sürecinde teknik destek ve denetim görevlerini üstlenecek. Tamamlandığında yapı, İsmail Akbaş Taziye Evi adıyla ücretsiz hizmet verecek; işletme, bakım ve onarım sorumluluğu ise belediyeye ait olacak.

ilçedeki taziye evi ağı ve yürütülen çalışmalar:

Battalgazi Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerine taziye evi kazandırma çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Hasırcılar, Göztepe, Selçuklu ve Tandoğan mahallelerinde dört taziye evi hizmete açıldı. İnşaatı devam eden yapılar arasında Çöşnük, Yıldıztepe ve İskender mahallelerinde birer, Alacakapı Mahallesi'nde ise iki taziye evi bulunuyor; toplamda dört mahallede beş yapının inşası sürüyor.

Başkan Bayram Taşkın, taziye evlerinin kalıcı bir hayır hizmeti olduğunu vurgulayarak Akbaş ailesine katkıları için teşekkür etti ve yapıların kazasız, belasız tamamlanmasını diledi. Protokol ile Paşaköşkü Mahallesi'ne yapılacak taziye evi, tamamlanmasının ardından mahalle halkının kullanımına açılacak.

BATTALGAZİ BELEDİYESİNİN TAZİYE EVLERİ PROJESİ KAPSAMINDA YENİ PROTOKOL İMZALANDI

BATTALGAZİ BELEDİYESİNİN TAZİYE EVLERİ PROJESİ KAPSAMINDA YENİ PROTOKOL İMZALANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kentsel yazılım ve ekolojik malzemelerle afetlere dayanıklı şehir hedefi
images

Karadeniz'de palamut bolluğu ekosistem kaygılarını gündeme taşıdı
images

Ani yağış Kilis trafiğini temkinli sürüşe yönlendirdi
images

Efeler'de etap etap açılan 11 kilometrelik bisiklet yolu halkın kullanımına sunu...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Balıkesir kuvayımilliye ruhuyla cumhuriyeti coşkuyla kutluyor

Kayseri protokolü 29 ekimde birlik, hizmet ve kalkınma mesajı verdi

Şişli Mecidiyeköy metrobüs durağında arbede: güvenlik görevlisinin tekmesi kamerada

Kentsel yazılım ve ekolojik malzemelerle afetlere dayanıklı şehir hedefi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı