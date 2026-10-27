Paşaköşkü'ne hayırsever destekli taziye evi için protokol imzalandı

Paşaköşkü'ne yeni taziye evi projesi

Battalgazi Belediyesi ile hayırsever İsmail Akbaş arasında, Paşaköşkü Mahallesi’nde inşa edilecek taziye evi için protokol imzalandı. Protokol, ilçede başkan Bayram Taşkın’ın seçim vaatleri arasında yer alan taziye evleri projesi kapsamında yürütülen çalışmalara bir yenisini ekliyor.

protokolün kapsamı:

Protokole göre inşaat giderleri hayırsever İsmail Akbaş tarafından karşılanacak. Battalgazi Belediyesi ise arsa tahsisi, proje ve ruhsat işlemleri ile yapım sürecinde teknik destek ve denetim görevlerini üstlenecek. Tamamlandığında yapı, İsmail Akbaş Taziye Evi adıyla ücretsiz hizmet verecek; işletme, bakım ve onarım sorumluluğu ise belediyeye ait olacak.

ilçedeki taziye evi ağı ve yürütülen çalışmalar:

Battalgazi Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerine taziye evi kazandırma çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Hasırcılar, Göztepe, Selçuklu ve Tandoğan mahallelerinde dört taziye evi hizmete açıldı. İnşaatı devam eden yapılar arasında Çöşnük, Yıldıztepe ve İskender mahallelerinde birer, Alacakapı Mahallesi'nde ise iki taziye evi bulunuyor; toplamda dört mahallede beş yapının inşası sürüyor.

Başkan Bayram Taşkın, taziye evlerinin kalıcı bir hayır hizmeti olduğunu vurgulayarak Akbaş ailesine katkıları için teşekkür etti ve yapıların kazasız, belasız tamamlanmasını diledi. Protokol ile Paşaköşkü Mahallesi'ne yapılacak taziye evi, tamamlanmasının ardından mahalle halkının kullanımına açılacak.

BATTALGAZİ BELEDİYESİNİN TAZİYE EVLERİ PROJESİ KAPSAMINDA YENİ PROTOKOL İMZALANDI