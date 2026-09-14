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pasinler’de kazanılan zafer: kenan gör başpehlivan oldu

Erzurum'un Pasinler ilçesindeki Uluslararası Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı Kenan Gör oldu; Gör altın madalya ve 60 bin TL ödül kazandı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Hazal Tunç

pasinler’de kazanılan zafer: kenan gör başpehlivan oldu

Kenan Gör, Pasinler'de başpehlivanlık kürsüsüne çıktı

Erzurum’un Pasinler ilçesinde düzenlenen Uluslararası Büyük Pasinler Karakucak Güreşleri, Türkiye’nin dört bir yanından gelen pehlivanların yanı sıra İran, Azerbaycan ve Gürcistan’dan sporcuların katılımıyla tamamlandı. Organizasyona yaklaşık 400 güreşçi katıldı ve başpehlivanlık kupasını Kenan Gör aldı.

Müsabaka atmosferi ve final karşılaşması:

Güreşler, İstiklal Marşı'nın okunması; Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua ve bayrak seremonisiyle başladı. Cazgırlığını Fuat Özbay'ın yaptığı er meydanında pehlivanlar kıyasıya mücadele etti. Finalde Kenan Gör ile Mehmetcan Kayı karşı karşıya geldi; rakibini mağlup eden Kenan Gör, şampiyonluğun yanı sıra altın madalya ve 60 bin TL para ödülünün sahibi oldu.

Meydan ağalığı, protokol ve organizasyonun önemi:

Organizasyonda meydan ağalığını Savaş Kurt 2 milyon 25 bin TL bedelle kazandı. Kurt, yaptığı konuşmada güreşçilere desteklerini sürdüreceklerini ve ata sporunun yaşatılmasına katkı vereceklerini belirtti. Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu ise ilçeyi "Doğu’nun Kırkpınar’ı" olarak nitelendirerek, "Bu meydanda dünya şampiyonlarını ağırlıyoruz. Pasinler’in farklı bir özelliği var. Bu topraklardan olimpiyat sporcuları ve dünya şampiyonları çıkıyor. Biz bu işe ciddi önem veriyoruz. Bundan sonra da olimpiyat sporcuları yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Organizasyona Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Pasinler Kaymakamı Rahmi Bulut ile çok sayıda belediye başkanı, parti ve kurum temsilcileri katıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisi ve izleyicilerin yoğun ilgisi organizasyona renk kattı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından madalya ve ödülleri takdim edildi. Geleneksel karakucak güreşlerinin sürdürülmesi hedefiyle düzenlenen organizasyon, hem yurt içinden hem de yurt dışından sporcuları bir araya getirerek Erzurum’un güreş kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli rol oynadı.

ULUSLARARASI BÜYÜK PASİNLER KARAKUCAK GÜREŞLERİ&#039;NE ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, ERZURUM BÜYÜKŞEHİR...

ULUSLARARASI BÜYÜK PASİNLER KARAKUCAK GÜREŞLERİ'NE ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN, PASİNLER KAYMAKAMI RAHMİ BULUT, PASİNLER BELEDİYE BAŞKANI ÜNSAL SERTOĞLU, OLUR BELEDİYE BAŞKANI VEDAT ERGÜN, TORTUM BELEDİYE BAŞKANI MUAMMER YİĞİDER, UZUNDERE BELEDİYE BAŞKANI M. HALİS ÖZSOY, KÖPRÜKÖY BELEDİYE BAŞKANI NEVZAT KARASU, HORASAN BELEDİYE BAŞKANI HAYRETTİN ÖZDEMİR, ELEŞKİRT BELEDİYE BAŞKANI RAMAZAN YAKUT, AK PARTİ ERZURUM İL BAŞKANI İBRAHİM KÜÇÜKOĞLU, ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERİ ZAFER AYNALI VE ÇOK SAYIDA GÜREŞ SEVER KATILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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