Pasinler'de yağışlı kampta kalp krizi: balık tutmaya giden 49 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları:

Erzurum'un Pasinler ilçesi Otluk Kapı Mahallesi Acıdere mevkiinde, saat 22.00 sıralarında balık tutmak amacıyla kamp yapan Mehmet T. (49) aniden fenalaştı. Kamp arkadaşları durumu fark ederek 112'yi aradı.

Olay sırasında kampta bulunan M.Z.B., K.B. ve V.Ş. bulunduğu alanda hazır bulundu; yardım çağrısı üzerine bölgeye sevk işlemleri başlatıldı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye 112, UMKE, AFAD, İl Jandarma ve Erzurum Macera Off-Road Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Yoğun yağışın etkisiyle yolların çamurlaşması, ekiplerin kamp alanına ulaşımını zorlaştırdı.

Ekipler çamurlu yollarda ilerlerken araçların saplanma tehlikesiyle de karşılaştı; buna karşın yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda kampta bulunan üç kişi ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Yapılan ilk müdahaleler ve kontrollerde Mehmet T.'nin geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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