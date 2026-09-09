Patnos devlet hastanesine yeni yaşam alanı: ek bina ve çevre düzenlemesi hız kazandı

Patnos Devlet Hastanesi'ndeki çalışmalar yerinde incelendi

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü, bölgedeki sağlık hizmetlerinin fiziki altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artırmak amacıyla yürütülen projeleri sürdürüyor. Bu kapsamda Patnos Devlet Hastanesindeki ek bina inşaatı ve peyzaj düzenleme çalışmaları saha incelemesine alındı.

İnceleme gezisinde yapılan tespitler:

İnceleme ziyaretine Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu ve Destek Hizmetleri Başkanı Şahin Önpolat katıldı. Heyet, çalışma alanlarını yerinde görerek proje yetkililerinden projenin son durumu hakkında detaylı bilgi aldı ve saha koşullarını değerlendirerek uygulama süreçlerini inceledi.

Hedeflenen katkılar ve hizmete etkisi:

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, modern fiziki imkânlar ve güçlü altyapı ile vatandaşların daha konforlu ve nitelikli sağlık hizmetine erişmesini amaçladıklarını vurguladı. Projelerin tamamlanmasıyla hastanenin fiziksel alanlarının genişleyeceği ve çevre düzenlemesiyle daha kullanışlı bir hizmet ortamı oluşacağı belirtildi.

Yapılan incelemede, ek bina ve peyzaj çalışmalarının hastanenin hasta kabul kapasitesine ve günlük işleyişine sağlayacağı katkılar değerlendirildi. Yetkililer, çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve hedeflerin vatandaş odaklı hizmeti güçlendirmek olduğunu ifade etti.

PATNOS DEVLET HASTANESİ’NDE SAĞLIK ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK İNCELEME