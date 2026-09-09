Dolar 48,4732 +0,04%
Euro 56,4715 +0,25%
Bist 14.378,94 -0,18%
Altın Gram 6.930,89 +0,19%
EUR/USD 1,1647 +0,15%
Brent Petrol 99,55 +1,66%
--°

Patnos devlet hastanesine yeni yaşam alanı: ek bina ve çevre düzenlemesi hız kazandı

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü, Patnos Devlet Hastanesi'nde ek bina inşaatı ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi; hedef altyapıyı güçlendirip hasta konforunu artırmak.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Patnos devlet hastanesine yeni yaşam alanı: ek bina ve çevre düzenlemesi hız kazandı

Patnos Devlet Hastanesi'ndeki çalışmalar yerinde incelendi

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü, bölgedeki sağlık hizmetlerinin fiziki altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artırmak amacıyla yürütülen projeleri sürdürüyor. Bu kapsamda Patnos Devlet Hastanesindeki ek bina inşaatı ve peyzaj düzenleme çalışmaları saha incelemesine alındı.

İnceleme gezisinde yapılan tespitler:

İnceleme ziyaretine Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu ve Destek Hizmetleri Başkanı Şahin Önpolat katıldı. Heyet, çalışma alanlarını yerinde görerek proje yetkililerinden projenin son durumu hakkında detaylı bilgi aldı ve saha koşullarını değerlendirerek uygulama süreçlerini inceledi.

Hedeflenen katkılar ve hizmete etkisi:

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, modern fiziki imkânlar ve güçlü altyapı ile vatandaşların daha konforlu ve nitelikli sağlık hizmetine erişmesini amaçladıklarını vurguladı. Projelerin tamamlanmasıyla hastanenin fiziksel alanlarının genişleyeceği ve çevre düzenlemesiyle daha kullanışlı bir hizmet ortamı oluşacağı belirtildi.

Yapılan incelemede, ek bina ve peyzaj çalışmalarının hastanenin hasta kabul kapasitesine ve günlük işleyişine sağlayacağı katkılar değerlendirildi. Yetkililer, çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve hedeflerin vatandaş odaklı hizmeti güçlendirmek olduğunu ifade etti.

PATNOS DEVLET HASTANESİ’NDE SAĞLIK ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK İNCELEME

PATNOS DEVLET HASTANESİ’NDE SAĞLIK ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK İNCELEME

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Diyadin'de kasten öldürme hükümlüsü başkasının kimliğiyle yakalandı
images

Sıcak havalarda artan burun kanamaları: sıvı kaybı ve kuruluk riskleri
images

Buharkent kaymakamı güvenlik gündemiyle jandarmada
images

Söke'de Fatma Tüzzehra Orhun lisesinde güçlendirme çalışmaları sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Konya'da ağustosta trafik kazaları arttı, 6 kişi yaşamını yitirdi

Denizli’den çivril elma festivaline ücretsiz servisle ulaşım imkânı

Malatya'da sokak ticaretini hedef alan operasyonda 18 bin 500 haplık pregabalin bulundu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için teknelerini denize indiriyor

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali