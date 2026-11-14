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Payas'ta çarpışma: genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Payas'ta Özkul Çolak Caddesi'nde otomobille çarpışan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Enes Gök yaşamını yitirdi; polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 00:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Payas'ta çarpışma: genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Payas'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı

Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen kazada, Özkul Çolak Caddesi üzerinde seyir halindeki bir motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Kazada, 20 yaşındaki Enes Gök ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

Kaza ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Enes Gök'ün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Gök'ün cenazesi, yapılan işlemlerin ardından cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Soruşturma ve inceleme:

Olayı araştıran polis ekipleri, kazanın oluş şekli ve sorumluluk konusunda inceleme başlattı. Yetkililer trafik yönü ve görgü tanıklarının ifadelerine dayalı olarak olay yerinde delil toplama işlemlerini sürdürüyor.

Kazanın kesin nedeni ve tarafların kusur durumuna ilişkin değerlendirme, yürütülen soruşturma tamamlandıktan sonra netleşecek.

KAZAYA KARIŞAN MOTOSİKLET

KAZAYA KARIŞAN MOTOSİKLET

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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