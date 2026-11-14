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Hatay’ın hasarından ihyasına: yeniden inşa süreci COP31’de paylaşıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, COP31’de 6 Şubat depremlerinin ardından sürdürülen kentsel dönüşüm, altyapı ve enerji projelerinin detaylarını aktardı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 01:10

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EDİTÖR: Aslı Han

Hatay’ın hasarından ihyasına: yeniden inşa süreci COP31’de paylaşıldı

Panel ve katılımcılar:

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen "Asrın İhyası ve Yerel Yönetim İş Birlikleri Paneli"nde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk kentte yürütülen yeniden inşa çalışmalarını anlattı. Panelin moderatörlüğünü Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp üstlendi; panele Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de katıldı.

Hatay'ın yeniden inşa çalışmaları:

Öntürk, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da yürütülen çalışmaları özetleyerek, kentin yaşadığı yıkımı ve yapılanları kamuoyuyla paylaştı. Depremler sonucunda kentin %85 oranında yıkıldığını belirten Öntürk, yeniden inşa sürecinde gelinen noktayı %90 seviyesinde tamamlanma olarak aktardı. Enkaz kaldırma, geçici barınma, altyapı yenileme ve kalıcı konut üretimi sürecinin eş zamanlı ilerlediği vurgulandı.

Altyapı ve teknik müdahaleler:

Hatay’da altyapı çalışmaları kapsamında bugüne kadar 3 bin 500 kilometrelik çalışma gerçekleştirildiği, hedefin ise 4 bin 200 kilometre olduğu ifade edildi. Defne ilçesinde inşa edilen 11,2 kilometrelik tünel sayesinde atık suların 20 kilometre uzaklıktaki yeni arıtma tesisine aktarılmasını sağlayan sistem kurulduğu belirtildi.

Enerji, atık yönetimi ve çevre odaklı uygulamalar:

Öntürk, Hatay’da sürdürülebilirlik odaklı adımları da dile getirdi: 80 megavatlık güneş enerjisi yatırımları, çöp gazından elektrik üretimi ve deprem enkazlarının geri dönüşümü çalışmaları ön plana çıktı. Ayrıca su sümbüllerinin ekonomiye kazandırılması, gıda atıklarının hayvan mamasına dönüştürülmesi ile Mileyha Kuş Cenneti ve deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarının korunmasına yönelik projelerin sürdüğü aktarıldı.

Panel kapsamında, 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirler arasındaki iş birliğinin önemi ve yerel yönetimlerin deneyim paylaşımının yeniden inşa çalışmalarının hızlanmasında belirleyici olduğu vurgulandı. Öntürk’ün sunumu, Hatay’da eş zamanlı yürütülen altyapı, konut ve çevresel önlemlerin bütüncül bir yaklaşım içinde ele alındığını gösterdi.

HBB BAŞKANI MEHMET ÖNTÜRK, COP31 KAPSAMINDA DÜZENLENEN PANELDE HATAY’IN YENİDEN İNŞA SÜRECİNİ...

HBB BAŞKANI MEHMET ÖNTÜRK, COP31 KAPSAMINDA DÜZENLENEN PANELDE HATAY’IN YENİDEN İNŞA SÜRECİNİ ANLATTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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