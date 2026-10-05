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Pazar sonrası hijyen seferberliği: Efeler’de ekipler sahada

Efeler Belediyesi ekipleri, tezgâhlar toplandıktan sonra semt pazarlarını süpürüyor, tazyikli suyla yıkıyor ve çevre sokakları temizliyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Pazar sonrası hijyen seferberliği: Efeler’de ekipler sahada

Semt pazarlarında akşam temizliği:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in daha temiz ve sağlıklı bir kent hedefi doğrultusunda, Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında tezgahların toplanmasının ardından kapsamlı temizlik çalışması yürütüyor. Akşam saatlerinde başlayan müdahaleyle pazar alanları kısa sürede yeniden temiz ve düzenli hale getiriliyor.

Çalışma aşamaları:

Gün boyunca binlerce vatandaşın alışveriş yaptığı pazar alanlarında, esnafın tezgâhlarını toplamasının ardından ekiplerin temizlik mesaisi başlıyor. Öncelikle pazar faaliyetlerinden geriye kalan sebze ve meyve artıkları, ambalajlar, poşetler, kartonlar ve diğer atıklar titizlikle toplanıyor. Ardından kapsamlı süpürme çalışması gerçekleştiriliyor; yollar, kaldırımlar ve tezgâhların kurulduğu bölümler ayrıntılı şekilde elden geçiriliyor.

Kapsam ve yöntemler:

Süpürme işleminin tamamlanmasının ardından alanlar tazyikli suyla yıkanarak gün içinde oluşan kir ve kalıntılardan arındırılıyor. Çalışmalar yalnızca pazarın kurulduğu bölümle sınırlı kalmayıp çevredeki sokak ve kaldırımları da kapsıyor; ortak kullanım alanlarında temizlik ve düzen sağlanıyor. Temizlik işleri ekipleri, görev ve sorumluluk alanındaki mahallelerde rutin faaliyetlerini aralıksız sürdürürken haftanın farklı günlerinde kentin çeşitli noktalarındaki pazarların hijyenini korumaya devam ediyor.

EFELER BELEDİYESİ SEMT PAZARLARINDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPTI

EFELER BELEDİYESİ SEMT PAZARLARINDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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