Dolar 48,6189 +0,13%
Euro 56,1344 -0,33%
Bist 14.233,67 -1,61%
Altın Gram 6.803,54 -1,28%
EUR/USD 1,1541 -0,52%
Brent Petrol 108,13 +3,36%
--°

Pazaryeri OSB'de imar yoluna sıcak asfalt çalışmasıyla ulaşım güçlendiriliyor

Pazaryeri OSB'de 17 m genişliğinde, 600 m uzunluğunda imar yolunda sıcak asfalt çalışmaları incelendi; amaç OSB'nin ulaşım altyapısını güçlendirmek.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Pazaryeri OSB'de imar yoluna sıcak asfalt çalışmasıyla ulaşım güçlendiriliyor

Pazaryeri OSB'de sıcak asfalt çalışmaları sahada değerlendirildi

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve OSB Yönetim Kurulu üyeleri, Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Saha gezisinde yetkililerden proje ilerleyişi ve çalışma takvimi hakkında bilgi alındı.

Çalışmanın kapsamı:

Bölgede 17 metre genişliğinde ve 600 metre uzunluğundaki imar yolunda sıcak asfalt uygulaması gerçekleştiriliyor. Yapılan müdahale, OSB içindeki ana ulaşım hattının standartlarını yükseltmeyi ve lojistik erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kaymakamın değerlendirmesi:

Kaymakam Muhammet Mustafa Kara çalışmayla ilgili olarak şunları söyledi: "Pazaryeri Organize Sanayi Bölgemizde gerçekleştirilen bu çalışmanın ilçemizin sanayi altyapısına ve ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yapılan yatırımın ilçemize, sanayicilerimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum".

Yetkililer, tamamlandığında yolun hem ağır taşıt trafiğine dayanımının artacağını hem de bölgedeki yatırım cazibesinin güçleneceğini belirtti. Projenin OSB içi ulaşımda süreklilik ve güvenliği artırması bekleniyor.

PAZARYERİ OSB&#039;DE SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI İNCELENDİ

PAZARYERİ OSB'DE SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI İNCELENDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Vali Abdullah Küçük sahada: Kahta'nın öncelikleri masaya yatırıldı
images

Adanalı dördüzlerin okula başlaması ailede sevinç yarattı
images

Yeni eğitim yılında kararlılık, güven ve iş birliği önceliğimiz olsun
images

Vatan savunmasının bir tanığı uğurlandı: Kıbrıs gazisi Ali Arı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Vali Hacıbektaşoğlu'ndan birlik çağrısı: yeni eğitim yılı umut ve sorumlulukla başladı

Bozdoğan’da yeni eğitim yılına umut ve başarı dileği

Kulu Kozanlı'da çıkan yangın bir evi kullanılamaz hale getirdi

Eyüpsultan'da binanın 3. katına çarpıp bahçeye düşen araçla ilgili görüntüler ortaya çıktı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi