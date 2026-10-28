Pazaryeri'nde eğitim altyapısı ve ihtiyaçlar masaya yatırıldı

Pazaryeri'de eğitim yatırımları ele alındı

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile Millî Eğitim Müfettişi Ali Naci Aydın bir araya gelerek ilçedeki eğitim yatırımları ve mevcut ihtiyaçlar üzerine görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda, okulların altyapı ihtiyaçları ile devam eden ve planlanan projeler gündeme getirildi.

Görüşmede ele alınan başlıklar:

Tarafsız bir değerlendirme ortamında, toplantıda öncelikle ilçe genelindeki okulların fiziki ihtiyaçları, donanım eksikleri ve eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik adımlar konuşuldu. Devam eden ve planlanan eğitim yatırımları ile okulların öncelikli ihtiyaçlarının tespiti için yapılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı. Ayrıca öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için atılabilecek somut adımlar değerlendirildi.

Geleceğe yönelik öncelikler:

Toplantı sürecinde, ihtiyaçların önceliklendirilmesi, kısa ve orta vadeli çözüm önerilerinin oluşturulması ile belediye ve eğitim kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Değerlendirmeler, yatırımların sürdürülebilir olmasına ve öğrencilerin eğitim koşullarının kalıcı olarak iyileştirilmesine odaklandı.

Başkan Tekin, toplantıda yaptığı konuşmada şunları ifade etti: "Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alması ve ilçemizin eğitim alanında gelişmesi için ihtiyaçların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi büyük önem taşıyor. Eğitim alanındaki çalışmalara katkı sunan Millî Eğitim Müfettişimiz Ali Naci Aydın’a görüş ve değerlendirmeleri için teşekkür ediyorum."

Toplantı, ilçede eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik iş birliği ve planlamanın sürdürülmesi kararıyla sonlandırıldı.

PAZARYERİ’NDE EĞİTİM YATIRIMLARI GÖRÜŞÜLDÜ