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Pehlivanköy'de buğday ekiminde yerinde denetim: üreticilere uygulamalı teknik destek

Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarlarda buğday ekimini denetleyip üreticilere doğru ekim ve verim için teknik bilgi verdi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:12

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Pehlivanköy'de buğday ekiminde yerinde denetim: üreticilere uygulamalı teknik destek

Denetim sahada yürütüldü:

Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçede devam eden buğday ekim çalışmalarını yerinde denetledi. Ekipler, tarlarda yürüyerek ekim aşamalarını gözlemledi ve üreticilerle birebir görüşmeler yaptı.

Üreticilerle yerinde görüşmeler:

Teknik ekipler, üreticilerle tarlalarında bir araya gelerek ekim uygulamalarını değerlendirdi ve uygulamadaki sorulara yanıt verdi. Görüş alışverişi sırasında saha şartları, toprak hazırlığı ve ekim zamanlaması gibi konular ele alındı.

Teknik bilgilendirme ve hedefler:

Denetimlerde üreticilere buğday ekim sürecine ilişkin teknik bilgiler aktarıldı; doğru ekim yöntemlerinin benimsenmesinin verim ve kaliteyi artırmadaki önemi vurgulandı. Müdürlük ekipleri, bilinçli tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik tavsiyelerde bulundu.

Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, saha denetimlerinin ve üretici bilgilendirmelerinin sürdüğünü belirterek, uygulamalı destek ve takip çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.

KIRKLARELİ’NİN PEHLİVANKÖY İLÇESİNDE BUĞDAY EKİM ÇALIŞMALARINI YERİNDE DENETLEYEN İLÇE TARIM VE...

KIRKLARELİ’NİN PEHLİVANKÖY İLÇESİNDE BUĞDAY EKİM ÇALIŞMALARINI YERİNDE DENETLEYEN İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ÜRETİCİLERE TEKNİK BİLGİLENDİRMELERDE BULUNDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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