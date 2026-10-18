Pencereden giren kurşun akülü oyuncağı vurdu, aile evde değildi

Pencereden giren kurşun çocuğun oyun alanını hedef aldı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi 1844. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binada, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce rastgele açılan ateş bir ikamete isabet etti. Olay, Ç.K. adlı vatandaşa ait dairenin çocuk odası penceresinden içeri giren kurşunun, çocuğun evde kullandığı akülü araca denk gelmesiyle ortaya çıktı.

Olayın gelişimi:

İhbarı alan Ç.K., olayın ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde ve çevrede inceleme başlattı. Binada veya çevrede herhangi bir yaralanma bildirilmedi; ailenin olay anında evde bulunmaması, muhtemel bir faciayı önledi.

Polis çalışması ve soruşturma:

Emniyet ekipleri, pencereden giren kurşunun giriş noktasını ve isabet ettiği akülü aracı tespit ederek delil topladı. Yetkililer, şüpheli şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma yürütüldüğünü ve olayla ilgili resmî soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Olayın failleri ve silahın kökenine ilişkin bulgular, yürütülen soruşturmayla netleştirilecek.

Mahalle sakinleri ve emniyet yetkilileri, rastgele ateş açılmasının yarattığı tehlikenin altını çizdi. Soruşturma ilerledikçe elde edilecek yeni bilgiler kamuoyuyla paylaşılacak ve faillerin adli işlemlere teslim edilmesi hedefleniyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE TABANCAYLA RASTGELE AÇILAN ATEŞ, BİR EVİN PENCERESİNDEN GİREREK, ÇOCUĞUN AKÜLÜ ARACINA İSABET ETTİ. AİLENİN O SIRADA EVDE OLMAMASI, BÜYÜK BİR FACİAYI ÖNLEDİ.