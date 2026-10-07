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Pendik'te Gazze anması: üçüncü yılda dualar ve dayanışma

Pendik Belediyesi öncülüğünde toplanan STK'lar ve gençler, 7 Ekim'de başlayan Gazze saldırılarının üçüncü yılını Çarşı Camisi önünde dualarla andı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 17:00

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 17:01

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Pendik'te Gazze anması: üçüncü yılda dualar ve dayanışma

Anma programı ve katılımcılar:

Pendik Belediyesi öncülüğünde düzenlenen anma programına, Pendik Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyesi sivil toplum kuruluşları ve gençler katıldı. Öğle namazının ardından bir araya gelen katılımcılar, buluşmayı Pendik Çarşı Camisi önünde gerçekleştirdi.

Tepkiler ve mesajlar:

Katılımcılar, atılan sloganlarla Gazze'de devam eden soykırım ve yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Eylemde Gazze halkına destek ve dayanışma mesajları iletildi; protesto ve anma niteliğindeki söylemler topluluk tarafından benimsendi.

Anma ve görüntüler:

Programda hayatını kaybedenler için dualar edildi ve şehitler anıldı. Çarşı Camisi önünde oluşan kalabalık, dikkat çekici görüntüler oluştururken, anmanın tamamı havadan dron ile görüntülendi.

7 EKİM’DE BAŞLAYAN GAZZE SOYKIRIMININ 3&#039;ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE, PENDİK BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE ÇARŞI...

7 EKİM’DE BAŞLAYAN GAZZE SOYKIRIMININ 3'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE, PENDİK BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE ÇARŞI CAMİSİ ÖNÜNDE BİR ARAYA GELEN KATILIMCILAR, SLOGANLARLA SOYKIRIMA TEPKİ GÖSTERDİ. HAYATINI KAYBEDENLER DUALARLA ANILDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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