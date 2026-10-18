Pendik'te inşaat kazısı ve yağışlar bahçede toprak kaymasına yol açtı; bina tedbirle boşaltıldı

Olayın gelişimi:

Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi Baysal Sokak'ta akşam saatlerinde bir site bahçesinde toprak kayması meydana geldi. Olayın nedeni olarak bitişikteki inşaat kazısı ile birlikte etkili olan yağmur suları gösterildi. Yağışın zemini yumuşatmasıyla başlayan çökme kısa sürede derinleşerek, kaymanın binanın temel zeminine kadar dayanmasına yol açtı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler hasarın ve tehlikenin yayılmaması için anında müdahaleye başladı.

Ekiplerin müdahalesi ve alınan önlemler:

Olay yerine giden polis, zabıta ve AFAD ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek alanı emniyete aldı. Muhtemel bir çökme riskine karşılık bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler ayrıca yağmur suyunun kaymayı daha da derinleştirmemesi için zemin üzerinde örtüleme çalışması yürüttü.

Bölgedeki müdahale, öncelikle insan güvenliğinin sağlanmasına yönelik olup, ekipler halen sahada risk değerlendirmesi ve ayrıntılı inceleme çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, zemin stabilitesi ve temel güvenliğiyle ilgili teknik tespitler tamamlanana kadar alanın kontrollü olarak izleneceğini bildirdi.

PENDİK'TE TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE BİNA BOŞALTILDI