Personel için risk bilinci: Zonguldak'ta iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Eğitimin kapsamı:

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, personele iş hayatında karşılaşabilecek risklere karşı bilinç kazandırılması hedeflendi. Eğitim programı, çalışanların günlük iş akışında karşılaşabilecekleri tehlikelerin farkına varmalarına yönelik olarak planlandı.

Programda ilkyardım uygulamalarına dair temel bilgiler verildi; ayrıca meslek hastalıklarının nedenleri üzerinde duruldu. Katılımcılara, iş yerinde erken tanı ve önlemin önemi vurgulandı.

Risk etmenleri ve bağımlılık konuları:

Eğitim kapsamında biyolojik ve psikolojik risk etmenleri ile bu etmenlerin çalışan sağlığına olan etkileri anlatıldı. Bunun yanı sıra bağımlılık ve teknoloji bağımlılığı konularına yer verilerek, bu tür bağımlılıkların iş performansı ve güvenliğe olan olumsuz yansımaları ele alındı.

Katılımcılara, riskleri azaltmaya yönelik davranış ve uygulamalar hakkında pratik öneriler sunuldu; acil durumlarda izlenecek yol haritası ve iletişim süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik farkındalığı artırmak için eğitim çalışmalarının devam edeceği belirtildi. Bu açıklama, personel eğitimlerinin sürekliliğine verilen önemi ortaya koydu.

ZONGULDAK’TA PERSONELE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ