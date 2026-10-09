Dolar 49,3422 +0,12%
Euro 55,3373 +0,13%
Bist 12.234,08 +0,17%
Altın Gram 6.679,49 +1,29%
EUR/USD 1,1220 +0,03%
Brent Petrol 103,05 -1,18%
--°

Personel için risk bilinci: Zonguldak'ta iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenledi; ilkyardım, meslek hastalıkları ve bağımlılık ele alındı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Personel için risk bilinci: Zonguldak'ta iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Eğitimin kapsamı:

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, personele iş hayatında karşılaşabilecek risklere karşı bilinç kazandırılması hedeflendi. Eğitim programı, çalışanların günlük iş akışında karşılaşabilecekleri tehlikelerin farkına varmalarına yönelik olarak planlandı.

Programda ilkyardım uygulamalarına dair temel bilgiler verildi; ayrıca meslek hastalıklarının nedenleri üzerinde duruldu. Katılımcılara, iş yerinde erken tanı ve önlemin önemi vurgulandı.

Risk etmenleri ve bağımlılık konuları:

Eğitim kapsamında biyolojik ve psikolojik risk etmenleri ile bu etmenlerin çalışan sağlığına olan etkileri anlatıldı. Bunun yanı sıra bağımlılık ve teknoloji bağımlılığı konularına yer verilerek, bu tür bağımlılıkların iş performansı ve güvenliğe olan olumsuz yansımaları ele alındı.

Katılımcılara, riskleri azaltmaya yönelik davranış ve uygulamalar hakkında pratik öneriler sunuldu; acil durumlarda izlenecek yol haritası ve iletişim süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik farkındalığı artırmak için eğitim çalışmalarının devam edeceği belirtildi. Bu açıklama, personel eğitimlerinin sürekliliğine verilen önemi ortaya koydu.

ZONGULDAK’TA PERSONELE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

ZONGULDAK’TA PERSONELE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kadınlar Turhal'da moda tasarımıyla kendi işini kurmaya hazırlanıyor
images

Okul koridoruna hayrat çeşmesi kuran yöneticiler su ve kültür bilinci aşılıyor
images

GKV ile HPC arasında eğitim ve kültür köprüsü
images

Kozlu’da hayat boyu öğrenme çalışmaları kurumlar arası iş birliğiyle değerlendir...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hatay'da mesleğin merhameti: örnek davranış gösteren üç polise başarı belgesi

Kadınlar Turhal'da moda tasarımıyla kendi işini kurmaya hazırlanıyor

Jandarmadan çocuklara kent kültürünü tanıtan Erzurum turu

Çocuklar için beslenme çantası: velilere pratik ve dengeli seçim rehberi

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor