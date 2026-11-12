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Petrol Ofisi'nin POTEM hamlesi: ar-ge 500'de yer aldı

Petrol Ofisi Grubu, 12 proje ve yaklaşık 56,5 milyon TL Ar-Ge yatırımıyla Türkiye Ar-Ge 500 listesine girdi; POTEM 2026'da 80 milyon TL bütçe hedefliyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Berk Doğan

Petrol Ofisi'nin POTEM hamlesi: ar-ge 500'de yer aldı

Petrol Ofisi'nin POTEM hamlesi: ar-ge 500'de yer aldı

Türkiye Ar-Ge 500 Araştırması’nın 2025 sonuçlarına göre Petrol Ofisi Grubu, Ar-Ge yatırımları ve merkezinin kısa sürede elde ettiği başarılarla listeye girdi. Grup, geçen yıl yürüttüğü 12 proje için yaptığı yaklaşık 56,5 milyon TL tutarındaki Ar-Ge yatırımıyla yer alırken, 2026 için planlanan Ar-Ge bütçesini 80 milyon TL olarak açıkladı.

ar-ge 500'e giriş ve sektör sıralaması:

Araştırmada 500 şirketin verileri analiz edilirken 2025 yılında Ar-Ge için ayrılan toplam bütçenin 257,9 milyar TL olduğu belirtildi. Petrol Ofisi Grubu, kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe Ar-Ge harcaması en yüksek ilk 15 şirket arasında yer aldı. Ayrıca Ar-Ge merkezindeki çalışmalar sonucu elde edilen 7 marka ile araştırmanın 2025 Yılı Ar-Ge Merkezinde Alınan Marka Sayısına Göre İlk 50 listesinde de kendine yer buldu.

POTEM'in altyapısı, test kapasitesi ve ihracat katkısı:

Kocaeli Derince’deki madeni yağ fabrikası bünyesinde faaliyet gösteren Petrol Ofisi Teknoloji ve Ar-Ge Merkezi POTEM, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezi olarak onaylanmasının ardından kısa sürede dikkat çeken sonuçlar elde etti. Merkez; son teknoloji laboratuvar altyapısı ve uzman mühendis kadrosuyla yılda ortalama 300 bin test gerçekleştiriyor. POTEM'de geliştiren yenilikçi ürünler uluslararası pazarlara ihraç edilerek ülkeye milyonlarca dolar döviz girdisi sağlanıyor.

POTEM üzerinden ayrıca kamu kuruluşları ve aralarında dünya devlerinin de bulunduğu yerli ve yabancı çok sayıda firmaya Ar-Ge, kalite kontrol ve analiz danışmanlığı veriliyor. Merkez, iş ortakları ve global üreticilerle ortak çalışmalar yaparak müşterilerin taleplerine göre 'terzi işi' üretim yaklaşımıyla spesifik kullanım alanlarına yönelik çözümler geliştiriyor.

Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi (POTEM) Müdürü Sevda Atar konuyla ilgili, Türkiye’nin enerji altyapı grubu olarak bu prestijli listede yer almaktan ve sektöründe Ar-Ge merkezi ile sıralamaya giren tek şirket olmaktan gurur duyduklarını belirtti. Atar, POTEM’in resmi Ar-Ge merkezi statüsü kazandığı ilk yılında bu noktaya gelmesinin, inovasyona ve geleceğin teknolojilerine yapılan yatırımların doğruluğunun somut göstergesi olduğunu vurguladı. Ayrıca yakıt ve madeni yağ teknolojilerinde performansı artıran, enerji verimliliğini destekleyen ve ekipman ömrünü uzatan çözümler geliştirdiklerini; orijinal ekipman üreticisi iş ortaklarıyla geliştirdikleri özel formülasyonlar ve Türk mühendisliğinin ürünü yenilikçi teknolojileri uluslararası pazarlara taşımaya devam edeceklerini ifade etti.

Petrol Ofisi Grubu'nun Ar-Ge yatırımları ve POTEM’in hızla artan kapasitesi, şirketin hem sektör içi rekabet gücünü hem de Türkiye'nin Ar-Ge ekosistemine katkısını güçlendiriyor. 2026 için ilan edilen bütçe hedefiyle birlikte merkezden gelecek yeni ürün ve çözümlerin izlenmesi bekleniyor.

PETROL OFİSİ TEKNOLOJİ MERKEZİ (POTEM) MÜDÜRÜ SEVDA ATAR

PETROL OFİSİ TEKNOLOJİ MERKEZİ (POTEM) MÜDÜRÜ SEVDA ATAR

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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