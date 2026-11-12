JD.com liderliğindeki ortaklık CECONOMY'nin dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyor

işlem tamamlandı: ana hatlar

JD.com'un dolaylı olarak yüzde 100 iştiraki JINGDONG HOLDING GERMANY GMBH tarafından yürütülen gönüllü pay alım teklifi, 12 Kasım tarihinde tamamlandı. Teklif kapsamında CECONOMY AG paylarının yüzde 59,8'i toplam 1 milyar 335 milyon euro bedelle satın alındı. Bu işlemle birlikte platform ve iş ortağı Convergenta’nın CECONOMY’deki toplam payı yüzde 85,2'ye ulaştı; Convergenta söz konusu yapıda yüzde 25,3 oranındaki payını koruyor.

ortaklığın stratejik hedefleri:

Açıklamada bu satın almanın, Avrupa’nın yeni nesil tüketici elektroniği platformunu oluşturma hedefinin başlangıcını temsil ettiği vurgulandı. Yeni yapı; JD.com’un ileri teknoloji, bütünleşik kanal perakendeciliği ve lojistik yetkinliklerini, CECONOMY’nin yerel pazar bilgisi ile birleştirerek şirketin uzun vadeli büyümesini desteklemeyi amaçlıyor. Ortaklık, müşterilere daha geniş ürün seçenekleri sunulmasını, yenilikçi ürünlerin pazara daha hızlı ulaşmasını ve teslimat sürelerinin kısalmasını sağlamayı hedefliyor.

onay süreci ve kurumsal yapılanma:

İşlem, birleşme kontrolü, yabancı yatırım incelemeleri ve Avrupa Birliği Yabancı Sübvansiyonlar Tüzüğü kapsamındaki onaylar dahil olmak üzere gerekli tüm koşulların yerine getirilmesinin ardından sonuçlandı. Şirketin operasyonel yapısında ve marka mimarisinde köklü değişiklikler planlanmıyor; platform, Avrupa’da bağımsız bir şirket olarak yerel ve bağımsız teknoloji altyapısıyla faaliyet göstermeye devam edecek. Mevcut iş konseyi anlaşmaları, toplu iş sözleşmeleri ve Denetim Kurulundaki çalışan temsilcilerinin yönetime katılım düzeyi korunacak.

CECONOMY'nin konumu ve beklentiler:

CECONOMY, MediaMarktSaturn ve MediaWorld markalarıyla 11 pazarda 1.000'in üzerinde mağaza işletiyor ve yaklaşık 50.000 çalışanı bulunuyor. Şirketin hedefleri arasında platform aracılığıyla müşteri ilişkilerini derinleştirmek ve yeni müşteri temas noktaları kurmak yer alıyor; açıklamada 2025 hedefleri arasında 53 milyondan fazla sadakat programı üyesi ve yıllık 2,2 milyar müşteri etkileşimi kaydı da not edildi.

yöneticilerin değerlendirmeleri:

JD.com CEO'su Sandy Xu şu ifadeleri kullandı: "JD.com ve CECONOMY, Avrupa’nın lider yeni nesil tüketici elektroniği platformunu oluşturmak konusunda ortak bir vizyonu paylaşıyor. Artık bu vizyonu hayata geçirmeye başlayabiliriz. Şirket, Avrupa perakende pazarı ve Avrupalı tüketiciler için net ve güçlü bir stratejiye sahip."

CECONOMY CEO'su Remko Rijnders ise "Bugün şirketimiz için yeni bir dönem başlıyor. JD.com ile ortaklığımız artık gerçeğe dönüştü. Yerel uzmanlığımızı ve güçlü müşteri ilişkilerimizi JD.com’un teknoloji ve lojistik kabiliyetleriyle birleştirerek Avrupalı tüketicilere çok daha iyi bir deneyim sunacağız" dedi.

Şirketler bu ortaklıkla, CECONOMY'nin köklü markalarına yatırım yapmayı ve yerel ekosistemlerle güçlü biçimde bütünleşmiş bir küresel platform vizyonunu hayata geçirmeyi taahhüt ediyor. Ortaklığın, Avrupa perakende pazarında inovasyon ve rekabetçiliği artırması ve CECONOMY'nin dönüşümünü hızlandırması bekleniyor.

JD.COM CEO’SU JACK Lİ VE CECONOMY CEO’SU REMKO RİJNDERS