Türkiye sanayisinde karbonsuzlaşma için uluslararası ortaklık ağı kuruldu

Türkiye sanayi karbonsuzlaşma yatırım platformu COP31'de resmen tanıtıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşmiş Milletler İklim Konferansı COP31 bünyesinde Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu (TIDIP) resmi lansmanına katılarak platformun uluslararası ortaklık ağını genişlettiğini duyurdu. Kacır, platformun sanayide karbonsuzlaşma fırsatları ile finansman arasındaki boşluğu kapatmayı amaçladığını belirtti.

Hedefler ve ihtiyaçlar:

Bakan Kacır, Türkiye’nin 2053 net sıfır hedefi doğrultusunda demir-çelik, çimento, alüminyum ve gübre sektörlerinin karbonsuzlaştırılması için 70 milyar doların üzerinde yatırım gerektiğini vurguladı. Sanayide karbonsuzlaşmanın; yeni teknolojiler, yüksek başlangıç maliyetleri, uzun yatırım süreleri ve finansal riskler nedeniyle zorluklar barındırdığını ifade etti.

Kacır, platform için koydukları ölçülebilir hedefleri şöyle özetledi: 2030’a kadar 5 milyar avronun üzerinde sanayi karbonsuzlaşma yatırımını desteklemek ve yıllık sera gazı emisyonlarında 20 milyon ton karbondioksit eşdeğerinin üzerinde azaltım sağlamak.

Ortaklıklar ve finansman mekanizmaları:

TIDIP’in kurulmasına yönelik ortak bildiri, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile imzalandı. Erken aşama projelerde fizibilite ve teknik değerlendirmelerin kolaylaştırılması; ileri aşamadaki projelerde ise uygun finansman yapılandırmalarının geliştirilmesine odaklanılacağı belirtildi.

Platformun kapasitesini güçlendirmek için Avrupa Birliği tarafından 5,7 milyon avroluk teknik destek taahhüt edildi. Ayrıca platforma yeni uluslararası ortaklar olarak Avrupa Komisyonu, Avrupa Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankası katıldı.

Bakan Kacır, Dünya Bankası iş birliğiyle imalatçılara, KOBİ’lere ve yeşil teknoloji girişimlerine 1 milyar doların üzerinde finansman sağlandığını; Sürdürülebilir Organize Sanayi Bölgeleri Projesi için ise İslam Kalkınma Bankası ile 250 milyon dolarlık finansman anlaşması imzalandığını hatırlattı.

Uluslararası iş birliğinin somut bir sonucu olarak İklim Yatırım Fonları (CIF) bünyesindeki Temiz Teknoloji Fonu, Türkiye’nin Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Planı kapsamında 250 milyon dolarlık imtiyazlı finansman tahsisini onayladı. Bu kaynağın çelik, çimento, alüminyum, kimya ve seramik gibi sektörlerdeki düşük karbonlu yatırımları destekleyeceği belirtildi.

Kacır ayrıca, ülkenin sanayi dönüşümüne özel sermaye çekme yollarını değerlendirmek amacıyla Glasgow Net Sıfır için Finans İttifakı (GFANZ) ile temasların sürdüğünü aktardı.

Yönetim, koordinasyon ve uygulama:

Platformun başarısının güçlü bir yönetim ve koordinasyon yapısına bağlı olduğunu vurgulayan Kacır, Bakanlığın stratejik yönlendirme sağladığını ve ilgili kamu kurumlarının çalışmalarını koordine ettiğini söyledi. TIDIP Sekretaryasının sanayi kuruluşları ve uluslararası finans kuruluşlarıyla yakın iş birliği içinde finansmana uygun projeler geliştireceği belirtildi.

Kacır son olarak, platformun sanayide karbonsuzlaşmayı hızlandırmaya ve iklim finansmanına erişimi iyileştirmeye yönelik uluslararası çabalara katkı sağlayacağına inandıklarını; başarının ise hayata geçirilen yatırımlar, uygulanan teknolojiler ve azaltılan emisyonlarla ölçüleceğini ifade etti.

BAKAN KACIR, TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN BM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 31. TARAFLAR KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TÜRKİYE SANAYİ KARBONSUZLAŞMA YATIRIM PLATFORMU RESMİ LANSMAN ETKİNLİĞİ VE ORTAKLIK KATILIM TÖRENİNE KATILDI.