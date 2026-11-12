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Bağcılar'da il yönetimiyle halk buluşması: projeler ve talepler masada

AK Parti'nin İstanbul'u Dinliyoruz toplantılarının altıncısı Bağcılar'da yapıldı; il yöneticileri, muhtarlar, STK ve iş dünyası yerel talepleri paylaştı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 17:39

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 17:44

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bağcılar'da il yönetimiyle halk buluşması: projeler ve talepler masada

Bağcılar'da il yönetimiyle halk buluşması

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul'u Dinliyoruz buluşmalarının altıncısı Bağcılar ilçesinde gerçekleştirildi. Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ve AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Mikail Çakır ile ilçe muhtarları, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri, iş dünyası temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı.

Toplantının katılımcıları ve gündemi:

Etkinlikte ilçeye ait bölgesel meseleler, yürütülen proje ve hizmetler ile vatandaşların talepleri ele alındı. Muhtarların ve STK temsilcilerinin ilettiği öncelikli talepler dinlendi; spor kulüpleri ve iş dünyası temsilcileri yerel ekonomik faaliyetler ve altyapı ihtiyacı üzerine görüşlerini aktardı. Toplantı, hem talep toplama hem de yerel projelerin değerlendirilmesi amaçlarını taşıdı.

İl başkanının mesajı:

Programda konuşan Abdullah Özdemir, Bağcılar'ın sosyolojik çeşitliliğini temsil eden katılımcılarla buluşmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Özdemir, partinin milletle iç içe olmasının önemine vurgu yaparak 25 yıllık mücadeleye dikkat çekti ve şunları ifade etti: Her zaman milletiyle bir olan, milletin sorunlarıyla dertlenen, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha güzel imkanlara sahip olduğu bir Türkiye mücadelesini 25 yıldır vermekteyiz. Gücünü milletinden alan bir parti olarak mücadelemizi sürdürüyoruz.

Özdemir ayrıca ilçe teşkilatının organizasyonuna teşekkür ederek AK Parti belediyeciliğinin hizmet odaklı kimliğine işaret etti ve çalışmaların İstanbul genelinde yaygınlaştırılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı ile ilişkiye değinen Özdemir, uluslararası platformlarda ülkenin sesinin duyurulması ve bölgesel sorunlara yönelik liderlik rolünün altını çizdi.

Belediye başkanının değerlendirmesi:

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, salondakilerle kurdukları gönül bağını vurguladı. Görevi devralmalarının üzerinden yaklaşık iki yıl geçtiğini hatırlatan Yıldız, il başkanının ilçeye kısa sürede önemli eserler kazandırdığını söyledi. Yıldız, verilen seçim vaatleriyle ilgili olarak seçim vaatlerinin yüzde 70’e yakınını tamamladıklarını açıkladı ve kalan yüzde 30'luk kısmın önümüzdeki 2,5 yıllık süreçte hayata geçirileceğini belirtti.

Toplantı, katılımcıların taleplerinin kayıt altına alınması ve ilgili birimlerle eşgüdümlü çalışma planlarının oluşturulmasıyla sonlandı. İl ve ilçe yöneticileri, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurma hedefiyle benzer buluşmaların devam edeceğini bildirdi.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN &quot;İSTANBUL&#039;U DİNLİYORUZ&quot; BULUŞMALARININ...

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN "İSTANBUL'U DİNLİYORUZ" BULUŞMALARININ ALTINCISI BAĞCILAR'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ABDULLAH ÖZDEMİR(ORTADA), AK PARTİ BAĞCILAR İLÇE BAŞKANI MİKAİL ÇAKIR (SOLDAN İKİNCİ),BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI YASİN YILDIZ(SAĞDAN İKİNCİ)

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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