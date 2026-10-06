Piyasadan çekilen masa tenisi takımında kurşun ve kadmiyum tespiti

Bakanlık denetimi sonucu:

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında bir masa tenisi takımı ürününde kimyasal risk tespit edilmiştir. Laboratuvar testlerinde Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd) tayinlerinden kalır sonuç alındığı belirlenmiş; buna bağlı olarak ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı uygulanmıştır.

Kaplan'ın açıklaması:

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda denetim ve gözetim faaliyetlerinin sürdüğünü vurgulayarak şunları kaydetti: "Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik piyasa gözetimi ve denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. ... Tüketicilerimizin sağlığı ve güvenliği için güvensiz ürünlerin piyasada bulunmasına izin vermiyoruz, vermeyeceğiz."

Tüketici güvenliği ve denetimlerin amacı:

Bakanlığın aldığı karar, kimyasal açıdan risk taşıyan ürünlerin hızlı biçimde tespiti ve piyasadan kaldırılması yoluyla tüketici sağlığının korunmasını hedefliyor. Yapılan açıklama, ilgili ürünün risk oluşturduğuna dair tespitleri ve gerekli idari tedbirlerin uygulandığını ortaya koyuyor. Tüketicilerin şüphe duydukları ürünlerle ilgili Bakanlık duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.

TİCARET BAKANLIĞI BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRİ BEKİR KAPLAN, "TÜKETİCİLERİMİZİN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN GÜVENSİZ ÜRÜNLERİN PİYASADA BULUNMASINA İZİN VERMİYORUZ, VERMEYECEĞİZ" DEDİ.