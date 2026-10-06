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Çarşamba'da fındık üreticileri değer için TMO'ya yöneldi

Çarşamba'da fındık üreticileri, serbest piyasa fiyatlarının yetersiz kalması üzerine TMO alım noktalarına yöneliyor; teslimat ve ödeme süreçleri sürüyor

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 19:00

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Çarşamba'da fındık üreticileri değer için TMO'ya yöneldi

Çarşamba'da tmo'ya yönelim:

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık üreticilerinin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'ne ilgisi devam ediyor. Serbest piyasada oluşan fiyatların üreticilerin beklentilerinin altında kalması, ürününü değerinde satmak isteyen çiftçileri TMO alım noktalarına yönlendiriyor. Alım noktalarında gözlemlenen yoğunluk her geçen gün artış gösteriyor.

Alım süreci ve kalite denetimi:

Üreticiler tarafından getirilen fındıklar, görevliler tarafından ilk olarak tartıma alınarak kayıt altına alınıyor. Tartımı yapılan ürünler daha sonra analiz merkezine gönderilerek kalite ve alım kriterleri açısından değerlendiriliyor; bu aşamalar, ürün kabulü ve sınıflandırmasında belirleyici rol oynuyor.

Ödeme, takvim ve randevu sistemi:

TMO'nun alım kriterlerine uygun bulunan fındıkların bedelleri, ürün tesliminden itibaren en geç 23 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılıyor. Yetkililer, fındık alımlarının 31 Aralık tarihine kadar kesintisiz şekilde devam edeceğini bildiriyor. Üreticiler randevularını kurumun sisteminden veya e-Devlet aracılığıyla oluşturabiliyor ve TMO'nun açıkladığı alım fiyatı ile kabul oranlarından memnuniyet belirtiyorlar.

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE FINDIK ÜRETİCİLERİNİN TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ’NE (TMO) İLGİSİ DEVAM...

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE FINDIK ÜRETİCİLERİNİN TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ’NE (TMO) İLGİSİ DEVAM EDİYOR. ALIM NOKTALARINDA YAŞANAN YOĞUNLUK HER GEÇEN GÜN ARTARKEN, ÜRETİCİLER ÜRÜNLERİNİ BELİRLENEN KRİTERLERE GÖRE TMO’YA TESLİM EDİYOR.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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