Plan ve bütçe komisyonu 2027 bütçe teklifini ve 2025 kesin hesabı görüşmeye başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı Mehmet Muş başkanlığında bir araya gelerek 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarının geneli üzerinde görüşmelere başladı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz de katıldı. Açılış bölümünde partilerin TBMM Plan ve Bütçe sözcüleri usul üzerine söz alarak taleplerini ve değerlendirmelerini komisyona iletti.

görüşmelerin kapsamı ve işleyişi:

Komisyonda, bütçe teklifinin geneli ile 2025 kesin hesap kanunu teklifi ve Sayıştay raporları ayrı başlıklar halinde ele alınıyor. İlk tur konuşmalarda kurumsal raporların ve kesin hesap verilerinin genel çerçevesi değerlendirildi; gündem, milletvekillerinin değerlendirmeleri doğrultusunda detaylandırılmaya devam ediyor.

milletvekillerinin değerlendirmeleri ve sonraki aşama:

Toplantı, milletvekillerinin sözlü değerlendirmeleriyle sürdü. Komisyon, bütçe teklifine ilişkin genel görüşmelerin ardından maddeler ve ilgili raporlar üzerinde ayrıntılı incelemelere geçecek; tartışmalar ve soruların ardından kayıtlı görüşler tutanağa geçecek.

Komisyon çalışmaları devam ediyor ve görüşmelerde bütçe teklifinin geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki değerlendirmeler öncelikli olarak ele alınıyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'IN KATILIMIYLA TOPLANAN TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA, 2027 YILI BÜTÇE TEKLİFİ İLE 2025 YILI KESİN HESAP KANUNU TEKLİFİ VE SAYIŞTAY RAPORLARININ GÖRÜŞMELERİNE BAŞLANDI.