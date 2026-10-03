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planlı delikle kuyumcuya girme girişimi: kasayı aşamayan hırsızlar geri çekildi

Hatay'da iki zanlı, terzinin duvarını spiral ile delerken kuyumcu kasasını kesemeyince soygun girişimi başarısız kaldı; kamera kaydıyla soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

planlı delikle kuyumcuya girme girişimi: kasayı aşamayan hırsızlar geri çekildi

Antakya'da kuyumcu soygunu girişimi

Hatay'ın Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'ndeki 100. Yıl Çarşısı'nda meydana gelen olayda, bitişikteki terzinin kapısını zorlayarak içeri giren iki şahıs, duvarda spiral ile delik açtıktan sonra kuyumcunun çelik kasasına müdahale etmeye çalıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, zanlıların sabaha karşı dükkanlara girerek kasayı kesmeye uğraştığını ortaya koydu.

Olayın seyri:

İş yeri sahibi Süleyman Tarhana, sabah saat 08.10'da dükkânını açtığında içerideki toz ve yanık kokusunu fark etti. İçeri girdiğinde duvarda açılmış deliği ve kuyumcu kasasına yönelik kesik izlerini gördü. Tarhana, durumu polis ekiplerine bildirerek inceleme başlatılmasını sağladı. Olay yerinde çalışma yapan ekipler, güvenlik kamera kayıtlarından terzinin kapısını zorlayarak içeri giren iki şüpheliyi tespit etmeye çalışıyor.

İşyeri sahibinin ifadeleri:

Tarhana, olayla ilgili şunları söyledi: "Dün sabah saat 08.10'da dükkanı açtım ve burnuma çok kötü bir koku geldi. Dükkanın içi toz içindeydi. İçeri girince buraya birilerinin girdiğini ve ortalığı dağıttığını anladım. Baktım ki duvar delinmiş ve kuyumcunun kasasına müdahale edilmiş. Kasanın birkaç yerinde kesik vardı, hemen dışarı çıktım ve emniyete haber verdim."

Tarhana, devamında zanlıların kasayı açamadığını belirterek, kuyumcunun verdiği bilgiye göre kasanın oldukça ağır olduğunu ve yaklaşık iki tonluk büyüklükte olduğunu aktardı. "Bunlar mutlaka planlı hareket etmişler" sözleriyle hırsızlık girişiminin önceden tasarlandığını düşündüğünü dile getirdi.

Emniyet ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları ve olay yeri incelemesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. İlk belirlemelere göre hırsızlar kasayı kesemediği için iş yerinden elleri boş ayrıldı ve şu ana kadar herhangi bir eşya çalınmadığı bilgisi edinildi.

SÜLEYMAN TARHANA

SÜLEYMAN TARHANA

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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