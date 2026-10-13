Polatlı'da Ateş Serbest-2026 gösterisi: yerli sistemler ön plandaydı

tatbikatın hedefi ve katılımcılar:

Polatlı'daki General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde düzenlenen Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile çok sayıda üst düzey askeri heyetin katılımıyla gerçekleştirildi. Gözlemciler arasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Bin Ali Al Attiyah ve Millî Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı da yer aldı.

Tatbikatın amaçları arasında TSK'nın caydırıcı gücünü göstermek, envanterdeki silah ve sistemlerin hedef üzerindeki etkinliğini sahada kanıtlamak ve kuvvetler arası ateş desteği koordinasyonunu geliştirmek vardı. Müşterek planlama kapsamında Kara, Hava ve Özel Kuvvetler unsurları birlikte görev yaptı.

envanter tanıtımı ve ilk kez icra edilen faaliyetler:

Etkinlik boyunca katılımcılara, aralarında yerli ve millî imkanlarla geliştirilenlerin de bulunduğu 104 silah ve sistem tanıtıldı. Bu yıl 53 farklı faaliyet ilk kez sahada icra edildi; öne çıkan uygulamalar arasında TOLGA Yakın Hava Savunma Sisteminin kullanımı, Uçangöz ile otonom sisleme, KBRN temizleme faaliyetleri ve CH-47 Chinook'larla komandoların indirilmesi yer aldı.

hava ve kara atışları:

Tatbikatın atışlı bölümünde senaryo gereği düşman unsurlarına yönelik koordineli hava ve kara harekâtları gerçekleştirildi. Hava unsurları arasında F-16 savaş uçakları, ATAK taarruz helikopterleri, AKINCI ve Bayraktar TB2 insansız hava araçları görev aldı. Bayraktar TB2, senaryoya göre düşmanın stratejik varlıklarına yönelik KEMANKEŞ mühimmatıyla atışlar yaparken, AKINCI farklı irtifalardan TEBER ve TOLUN mühimmatlarını kullandı ve art arda hedefleri imha etti.

Kara unsurlarının ateş desteğinde ise FIRTINA ve BORAN obüsleri ile havan sistemleri kullanıldı; farklı mesafelerdeki hedefler yapılan atışlarla başarıyla vuruldu.

yeni kabiliyetler ve otonom sistemler:

Geçit açma harekâtında yapay zekâ destekli 4 Uçangöz sistemi görev aldı; sistemler tarafından otonom sisleme yapılarak birlik hareketlerinin gizlenmesi sağlandı. Ayrıca ATAK helikopterleri geri bölge senaryosunda dron tehditlerini etkisiz hâle getirdi, iki F-16 ise kara birliklerine yakın hava desteği ve keşif uçuşu icra etti.

Tatbikatta dron tehditlerine karşı yerli hava savunma çözümleri de ön plana çıktı. TOLGA, GÖKBERK, ALKA ve EJDERHA sistemleri kullanılarak insansız hava araçlarına yönelik müdahaleler gerçekleştirildi ve tehditler başarıyla etkisiz hâle getirildi.

özel yetenekler ve personel faaliyetleri:

Keskin nişancı timlerinin faaliyetleri de tatbikatın dikkat çeken bölümlerinden birini oluşturdu. Yerli üretim KNT-76, BORA-12 ve KN-12 keskin nişancı tüfekleriyle 600 metre ve 1 kilometre mesafedeki küçük hedefler tam isabetle vuruldu. Yerli piyade tüfekleriyle yapılan atışlar da gösterildi.

CH-47 Chinook helikopterleriyle taşınan motosikletli komando birlikleri belirlenen bölgeye indirildi; komandolar paramotor timleriyle birleşerek senaryo kapsamında görevlerini icra etti. Motosikletli timlerin emniyetli bölgeye sıyrılma manevraları sırasında dronlara bağlı hedeflerin vurulması da uygulandı.

gösteriler ve tatbikatın kapanışı:

Atış faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından Bayraktar TB2 ve AKINCI selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Tatbikatta atlı unsurlar tarafından BORAN obüslerine mühimmat ikmali yapıldı ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler başarılı personele hediyeler verdi.

Günün finalinde Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaparak tatbikat faaliyetlerinin tamamlandığını işaret etti. Seçkin Gözlemci Günü, TSK'nın çok platformlu ateş gücünü, yerli savunma sanayii ürünlerinin sahadaki etkinliğini ve kuvvetler arası koordinasyon yeteneğini ortaya koydu.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN (TSK) ATEŞ GÜCÜNÜN SERGİLENDİĞİ ATEŞ SERBEST-2026 TATBİKATI'NIN SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ'NDE, ARALARINDA YERLİ VE MİLLÎ SAVUNMA SANAYİİ ÜRÜNLERİNİN DE BULUNDUĞU SİLAH SİSTEMLERİYLE BELİRLENEN HEDEFLER TAM İSABETLE İMHA EDİLDİ.