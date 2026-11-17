İçişleri Bakanı POLSAN iddialarına yanıt verdi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nın (POLSAN) yatırım fonlarına ilişkin tartışmalara Meclis kürsüsünden yanıt verdi. Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında yapılan değerlendirmeler üzerine ayrıntılı bir açıklama yapılacağını belirtti.

Komisyon toplantısının gündemi ve yapılan değerlendirmeler:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFADın 2027 bütçeleri, kesin hesapları ve Sayıştay raporları ele alındı. Toplantı sırasında milletvekillerinin değerlendirmeleri ve soru önergeleri de yer aldı.

Çiftçi'nin açıklamaları ve fon büyüklüğü hakkında bilgiler:

Çiftçi, POLSAN’ın polislerden kesilen paraların birer emanet olarak değerlendirildiğini vurgulayarak, sandığın fon büyüklüğünün yaklaşık 80 milyar lira olduğunu, bu tutarın içinde yatırımlara ayrılan kısmın ise yaklaşık 1 milyar lira düzeyinde bulunduğunu söyledi. Bakan, iddialara ilişkin detaylı bilgilerin komisyon oturumunda paylaşılacağını ve konunun şeffaf şekilde açıklanacağını belirtti.

Çiftçi, söz konusu süreçte ihmal veya kusuru bulunan personele ilişkin işlemlerin başlatıldığını da ifade etti: "Eğer bunların içerisinde ihmali, kusuru olan personelimiz de varsa onunla da ilgili zaten işlemi başlattık." Ayrıca, POLSAN veya Polis Yardımlaşma Dayanışma Vakfı kaynaklı bir zararın tespit edilmediğini dile getirdi.

Özlale'nin iddiaları ve talepleri:

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale ise TBMM’de yaptığı açıklamada, sandığın aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve menkul kıymetlerdeki toplam yatırımlarına ilişkin iddialarını paylaştı. Özlale, bu yatırımların 2025 sonunda 15 milyar 270 milyon liraye ulaştığını, aracı kurumlardaki tutarın bir yılda yaklaşık sekiz katına çıktığını öne sürdü.

Özlale ayrıca, Tera adlı bir grup ve işlem yetkisi iddiasına değinerek, fon tasfiyeleri başladıktan sonra ve Tera grubunun holdingine kayyum atandıktan sonra POLSAN’ın risk taşıyan bir hisse fonuna ek kaynak aktardığını, fon kayıtlarında alım tarihleri ve maliyet fiyatları arasında açıklanması gereken uyuşmazlıklar bulunduğunu savundu. Özlale, yönetim ve denetim yapısındaki değişiklikler nedeniyle polis birikimlerinin hangi kurumlarda, hangi yetkilerle ve hangi risklerle yönetildiğinin açıklanmasını talep etti.

Komisyonda yapılacak ayrıntılı sunum ve paylaşılacak belgeler, tarafların iddialarını ve Bakanlığın açıklamalarını karşılaştırma imkânı verecek. Bakan Çiftçi’nin verdiği teyide göre, inceleme sonucu ihmali tespit edilenlerle ilgili gerekli idari veya hukuki süreçler işletilecek.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ KOMİSYONDA KONUŞMA YAPTI