Söğütlü'ye ritim parkla yeni nefes: Alemdar yatırımların 120 milyarı aştığını vurguladı

Söğütlü'ye ritim park hizmete girdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Söğütlü ilçesinde inşa edilen Ritim Park düzenlenen törenle halka açıldı. Park, 13 bin metrekarelik bir alan üzerine kuruldu ve bunun 7 bin 500 metrekaresi yeşil alan olarak tasarlandı. Proje, yürüyüş yolları, kafe, oturma ve dinlenme alanları gibi sosyal donatılarla birlikte özellikle çocuklar ve aileler için etkileşimli seçenekler sunuyor.

parkın öne çıkan özellikleri:

Park bünyesindeki özel düzenlemeler arasında 500 metrekarelik bir alan yer alıyor. Bu bölümde büyük davullar, ksilofonlar, rüzgâr çanları, yer piyanosu, ritmik adım taşları ve interaktif oyun alanları bulunuyor. Ziyaretçiler için yürüyüş yolları ve dinlenme mekânlarıyla birlikte kafe hizmeti de sunuluyor. Ayrıca proje kapsamında mevcut Halit Molla Parkı'nda da iyileştirmeler yapılarak yeni interaktif oyun elemanları eklendi.

alemdar'ın yatırımlar ve dağılım değerlendirmesi:

Söğütlü'deki tanıtım töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehir genelinde her ilçede çalışma ve şantiye alanları bulunduğunu belirtti. Alemdar, ilçe altyapı ve üstyapı çalışmalarının insan odaklı yürütüldüğünü vurgulayarak, öncelikleri tespit ederek hizmet ürettiklerini söyledi ve şehrin dört bir köşesine eşit hizmet anlayışıyla yaklaştıklarını ifade etti.

Başkan Alemdar, şehirde başlayan yatırımların tamamının 120 milyar lirayı geçtiğini belirtti ve bu rakamın her geçen gün artacağını dile getirdi. İller Bankası payları ve bütçe dağılımlarına ilişkin iddialara da yanıt veren Alemdar, payların kanunlar çerçevesinde, şeffaf şekilde belirlendiğini; 'o rakamın dışında hiç kimseye ekstra bir şey verilmez' sözleriyle ilave ödeme veya ayrıcalık iddialarını reddetti.

Alemdar, siyaset ve ilçe ayrımı yapmadan hareket ettiklerini; Erenler, Adapazarı, Serdivan, Söğütlü, Ferizli, Kaynarca, Geyve, Hendek ve Akyazı başta olmak üzere tüm ilçelerin aynı mesabede olduğunu vurguladı. Konuşmasında yapılan yatırımları ve hizmetleri, şehrin insanına en iyisini en hızlı ve kaliteli şekilde sunma hedefinin bir parçası olarak sundu.

Ritim Park'ın açılışı ve Halit Molla Parkı'ndaki yenilikler, yerel yaşam alanlarını zenginleştirmeye yönelik somut adımlar olarak öne çıkıyor. Belediye yetkilileri, benzer projelerin diğer mahalle ve ilçelerde de devam edeceğini belirtti.

YUSUF ALEMDAR TÖRENDE AÇIKLAMA YAPTI