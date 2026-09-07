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Vali Makas Akçakoca kazasında yaralananları hastanelerde ziyaret etti

Düzce Valisi Mehmet Makas, Akçakoca'daki trafik kazasında yaralananları Düzce ve Akçakoca hastanelerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 22:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Vali Makas Akçakoca kazasında yaralananları hastanelerde ziyaret etti

Vali Makas Akçakoca kazasında yaralananları hastanelerde ziyaret etti

ziyaret programı:

Düzce Valisi Mehmet Makas, Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanarak tedavi altına alınan vatandaşları ziyaret etti.

Vali Makas, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Akçakoca Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı vatandaşlar ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Görüşmelerinde geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ileten Makas, yaralıların sağlık durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı. Tedavileri devam eden vatandaşlara acil şifalar dileyen Makas, sürecin devletin tüm imkanlarıyla yakından takip edildiğini belirtti.

kazanın seyri ve yetkililerin açıklamaları:

Kazanın, tırın "patpat" olarak tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu meydana geldiği bildirildi; olayda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

Vali Makas'ın ziyaretleri; yaralıların sağlık durumunun izlenmesi, yakınlarına destek verilmesi ve tedavi süreçlerinin koordinasyonu amacıyla gerçekleştirildi.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, AKÇAKOCA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YARALANARAK TEDAVİ...

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, AKÇAKOCA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YARALANARAK TEDAVİ ALTINA ALINAN VATANDAŞLARI HASTANELERDE ZİYARET ETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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