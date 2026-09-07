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Tartışma sonrası Elazığ'da silahlı ve bıçaklı saldırı: iki yaralı

Elazığ İcadiye Mahallesi'ndeki evde başlayan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü; iki kişi yaralandı, şüpheli olay yerinden kaçtı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 22:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tartışma sonrası Elazığ'da silahlı ve bıçaklı saldırı: iki yaralı

Olayın gelişimi:

Elazığ'ın İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesi üzerinde bulunan bir evde, üç kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi yaralandı; bir kişi silahla vurulurken, diğer kişi bıçakla yaralandı. Üçüncü şahıs ise olay yerinden kaçtı.

İlk müdahale ve yaralıların sevki:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin soruşturması:

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, delil toplama ve görgü tespiti çalışmalarına başladı. Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik arama ve soruşturma faaliyetleri ekipler tarafından sürdürülüyor.

ELAZIĞ’DA SİLAHLI BIÇAKLI KAVGA 2 YARALI

ELAZIĞ’DA SİLAHLI BIÇAKLI KAVGA 2 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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