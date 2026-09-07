Dolar 48,4246 -0,01%
Euro 56,3165 +0,12%
Bist 14.151,59 +0,99%
Altın Gram 6.969,56 -1,39%
EUR/USD 1,1625 +0,03%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Pazarda bir anda gerilim: Bolu'da yol verme anlaşmazlığı kavgaya yol açtı

Bolu İhsaniye Mahallesi'ndeki kapalı pazarda yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü; çevredekiler müdahale ederek tarafları ayırdı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 22:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Pazarda bir anda gerilim: Bolu'da yol verme anlaşmazlığı kavgaya yol açtı

Olayın ayrıntıları:

Olay, saat 18.30 sıralarında İhsaniye Mahallesi'nde kurulan Bolu Pazarı'nın kapalı bölümünde meydana geldi. Kapıda köy ürünlerinin satıldığı alanda alışveriş yapan iki kişi arasında 'yol verme' meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü. Pazarda bulunan diğer vatandaşlar duruma müdahale ederek tarafları ayırdı ve kavgayı sonlandırdı.

Görgü tanıkları ve müdahale:

Çevredeki kişiler kısa süre içinde araya girerek olayın büyümesini engelledi. Müdahalenin ardından taraflar sakinleştirildi ve alandan ayrıldı.

Olayın ardından:

Kavganın sona ermesinin ardından her iki taraf da olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili ek bir bilgi ve resmi bir açıklama paylaşılmadı.

BOLU’DA PAZAR YERİNDE ALIŞVERİŞ YAPAN 2 KİŞİ ARASINDA ‘YOL VERME’ NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMA KAVGAYA...

BOLU’DA PAZAR YERİNDE ALIŞVERİŞ YAPAN 2 KİŞİ ARASINDA ‘YOL VERME’ NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. KAVGA, ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARIN ARAYA GİRMESİYLE SONA ERDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

mersin'de depoda 6 milyon kapsül ve 1,25 ton sentetik madde ele geçirildi
images

Tartışma sonrası Elazığ'da silahlı ve bıçaklı saldırı: iki yaralı
images

Vali Makas Akçakoca kazasında yaralananları hastanelerde ziyaret etti
images

Gece müdahalesi olmadan mücadele devam ediyor: Aksu'da kara ekipleri alevlerle s...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Söğütlü'ye ritim parkla yeni nefes: Alemdar yatırımların 120 milyarı aştığını vurguladı

mersin'de depoda 6 milyon kapsül ve 1,25 ton sentetik madde ele geçirildi

Tartışma sonrası Elazığ'da silahlı ve bıçaklı saldırı: iki yaralı

Vali Makas Akçakoca kazasında yaralananları hastanelerde ziyaret etti

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi