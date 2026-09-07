Pazarda bir anda gerilim: Bolu'da yol verme anlaşmazlığı kavgaya yol açtı

Olayın ayrıntıları:

Olay, saat 18.30 sıralarında İhsaniye Mahallesi'nde kurulan Bolu Pazarı'nın kapalı bölümünde meydana geldi. Kapıda köy ürünlerinin satıldığı alanda alışveriş yapan iki kişi arasında 'yol verme' meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü. Pazarda bulunan diğer vatandaşlar duruma müdahale ederek tarafları ayırdı ve kavgayı sonlandırdı.

Görgü tanıkları ve müdahale:

Çevredeki kişiler kısa süre içinde araya girerek olayın büyümesini engelledi. Müdahalenin ardından taraflar sakinleştirildi ve alandan ayrıldı.

Olayın ardından:

Kavganın sona ermesinin ardından her iki taraf da olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili ek bir bilgi ve resmi bir açıklama paylaşılmadı.

BOLU’DA PAZAR YERİNDE ALIŞVERİŞ YAPAN 2 KİŞİ ARASINDA ‘YOL VERME’ NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. KAVGA, ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARIN ARAYA GİRMESİYLE SONA ERDİ.