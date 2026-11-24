Ziyaret ve program:

Polonya'nın Jelenia Gora kentinden gelen 8 kadın öğretmen, 'Erasmus 2026 Yetişkin Akreditasyonu' programı çerçevesinde İzmir'e geldi. Konuk eğitimciler, beş gün boyunca Bornova Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen kursları ziyaret ederek yerel eğitim uygulamalarını inceledi.

Program kapsamında yapılan gözlemler ve karşılıklı paylaşımlar, iki ülke arasında mesleki deneyim alışverişine katkı sağlamayı hedefledi. Ziyaretin son gününde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlik nasıl gerçekleştirildi:

Polonyalı öğretmenler, Bornova Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına karanfil bırakarak Öğretmenler Günü'nü birlikte andı. Kısa tören sırasında katılımcılar anma saygısı gösterdi ve günün anlamına dair kısa konuşmalar yapıldı.

Katılımcıların görüşleri:

Öğretmenlerden Marta Szczech-May, Polonya'da Öğretmenler Günü'nün ekim ayında kutlandığını belirterek, 'Atatürk büyük, güçlü bir lider. Türkiye'de olmaktan çok memnunuz' dedi. Teresa Domagala ise ilk kez Türkiye'ye geldiğini ifade ederek İzmir'in harika bir şehir olduğunu ve Öğretmenler Günü'nü burada kutlamanın son derece anlamlı olduğunu vurguladı.

Ziyaret boyunca gerçekleştirilen kurs incelemeleri ve karşılıklı diyaloglar, katılımcılar arasında mesleki bakım ve eğitim yöntemleri üzerine bilgi alışverişini güçlendirdi. Etkinlik, iki ülke eğitimcileri arasında sürdürülebilir iş birliklerinin kapısını aralamayı amaçlıyor.

‘ERASMUS 2026 YETİŞKİN AKREDİTASYONU’ KAPSAMINDA POLONYA’DAN İZMİR’E GELEN 8 KADIN ÖĞRETMEN, ATATÜRK ANITI’NA KARANFİL BIRAKARAK ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ KUTLADI.