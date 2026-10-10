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Anadolu mezunu Selin Toprak uzay temalı animasyonla TRT finalinde

Anadolu Üniversitesi GSF mezunu Selin Toprak, 'Dünya Günü Kutlu Olsun' adlı iki boyutlu bilim kurgu animasyonuyla TRT Geleceğin İletişimcileri 2026'da finale kaldı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 15:00

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Anadolu mezunu Selin Toprak uzay temalı animasyonla TRT finalinde

Anadolu Üniversitesi mezunundan ulusal yarışmada final başarısı

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Çizgi Film ve Animasyon Bölümü mezunu Selin Toprak, mezuniyet filmi 'Dünya Günü Kutlu Olsun (Happy Earth Day)' ile TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 animasyon kategorisinde finalist oldu. Film, iki boyutlu bilim kurgu türünde hazırlanmış kısa bir animasyon olarak dikkat çekti.

film ve yapım süreci:

'Dünya Günü Kutlu Olsun' dünyadaki yaşam koşullarının elverişsiz hâle gelmesinin ardından insanların, bir gün geri dönebilme umudunu taşıyarak uzay gemisinde kurdukları yeni hayatı anlatıyor. Yapımda insanların Dünya Günü'nü kutladıkları özel bir günde, uzay gemisinde birlikte yaşadıkları uzaylıların gizemli planlarının parçası olduklarını keşfetmeleri merkezde yer alıyor. Film, iki boyutlu bilim kurgu üslubuyla kurgulanmış kısa bir çalışma olarak tanımlanıyor.

Selin Toprak'ın mezuniyet filmi, Prof. Dr. Fethi Kaba, Prof. Dr. Hikmet Sofuoğlu ve Doç. Dr. Sabahattin Çalışkan danışmanlığında hazırlandı. Toprak, finale kalmanın kendisi için büyük önem taşıdığını ve Anadolu Üniversitesi'ne bu kategoride ödül kazandırmayı hedeflediğini belirtti.

yarışma süreci ve ödül töreni:

TRT tarafından düzenlenen yarışmada ön değerlendirme sonunda 13 kategoride ilk 10'a giren eserler seçici kurul değerlendirmesine alındı. Anadolu Üniversitesi yarışmada öne çıktı; İletişim Bilimleri Fakültesinden 7, Güzel Sanatlar Fakültesinden 1 proje olmak üzere toplam 8 proje finale kaldı. Her kategoride ilk üçe giren eser ile TRT Özel Ödülü sahipleri, 13 Ekim Salı günü Ankara'da düzenlenecek törende açıklanacak ve tören TRT 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Selin Toprak'ın başarısı, Anadolu Üniversitesi'nin kısa film ve animasyon alanındaki eğitiminin çıktısını gösterirken, yarışmanın sonuçları 13 Ekim'de netlik kazanacak.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNDEN (GSF) MEZUNU SELİN TOPRAK, &#039;DÜNYA GÜNÜ KUTLU...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNDEN (GSF) MEZUNU SELİN TOPRAK, 'DÜNYA GÜNÜ KUTLU OLSUN (HAPPY EARTH DAY)' ADLI FİLMİYLE TRT GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİ YARIŞMASI 2026'NIN ANİMASYON KATEGORİSİNDE FİNALİST OLDU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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