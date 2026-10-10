Okuma çağrısı Şahinbey’de yankı buldu: 10’uncu kitap fuarı açıldı

Şahinbey’de kültür buluşması

Gaziantep’te Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen 10’uncu kitap fuarı, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde kapılarını açtı. Etkinlikte 176 yayınevi ile 151 yazar kitapseverlerle buluşuyor; fuar 9 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

açılış töreni ve katılımcılar:

Fuarın resmi açılışına Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, yazar Mete Yarar, kurum yetkilileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Organizasyon, yayınevleri ve yazarların geniş katılımıyla dikkat çekti.

belediyenin hedefleri ve çağrısı:

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, fuarın Gazişehir’in kültürel hayatına katkı sağlayacağını belirterek gençlere ve vatandaşlara okumayı teşvik ettiklerini söyledi. Tahmazoğlu, dinimizin ilk emrinin 'Oku' olduğunu hatırlatarak bugüne kadar 18 milyon 300 bin kitabı gençlere dağıttıklarını ve 14 kütüphane açtıklarını aktardı. Hemen karşıda yer alan Şahinbey Millet Kütüphanesinin Türkiye’nin ikinci büyük kütüphanesi olduğunu, burada aynı anda 4 bin 500 öğrencinin ders çalışıp kitap okuyabildiğini vurguladı. Başkan, söyleşi ve imza günleriyle okurların yazarlarla buluşturulacağını ve tüm hemşerilerin fuara davet edildiğini söyledi.

GAZİANTEP’TE ŞAHİNBEY BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 10'UNCU KİTAP FUARI, ŞAHİNBEY KONGRE VE SANAT MERKEZİ’NDE 176 YAYINEVİ VE 151 YAZARIN KATILIMIYLA KAPILARINI AÇTI.