Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Okuma çağrısı Şahinbey’de yankı buldu: 10’uncu kitap fuarı açıldı

Gaziantep’te 176 yayınevi ve 151 yazarın katıldığı, 9 gün sürecek 10’uncu kitap fuarı açıldı; Başkan Tahmazoğlu gençlere 18 milyon 300 bin kitap dağıtıldığını vurguladı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 15:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Okuma çağrısı Şahinbey’de yankı buldu: 10’uncu kitap fuarı açıldı

Şahinbey’de kültür buluşması

Gaziantep’te Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen 10’uncu kitap fuarı, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde kapılarını açtı. Etkinlikte 176 yayınevi ile 151 yazar kitapseverlerle buluşuyor; fuar 9 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

açılış töreni ve katılımcılar:

Fuarın resmi açılışına Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, yazar Mete Yarar, kurum yetkilileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Organizasyon, yayınevleri ve yazarların geniş katılımıyla dikkat çekti.

belediyenin hedefleri ve çağrısı:

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, fuarın Gazişehir’in kültürel hayatına katkı sağlayacağını belirterek gençlere ve vatandaşlara okumayı teşvik ettiklerini söyledi. Tahmazoğlu, dinimizin ilk emrinin 'Oku' olduğunu hatırlatarak bugüne kadar 18 milyon 300 bin kitabı gençlere dağıttıklarını ve 14 kütüphane açtıklarını aktardı. Hemen karşıda yer alan Şahinbey Millet Kütüphanesinin Türkiye’nin ikinci büyük kütüphanesi olduğunu, burada aynı anda 4 bin 500 öğrencinin ders çalışıp kitap okuyabildiğini vurguladı. Başkan, söyleşi ve imza günleriyle okurların yazarlarla buluşturulacağını ve tüm hemşerilerin fuara davet edildiğini söyledi.

GAZİANTEP’TE ŞAHİNBEY BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 10&#039;UNCU KİTAP FUARI, ŞAHİNBEY KONGRE VE...

GAZİANTEP’TE ŞAHİNBEY BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 10'UNCU KİTAP FUARI, ŞAHİNBEY KONGRE VE SANAT MERKEZİ’NDE 176 YAYINEVİ VE 151 YAZARIN KATILIMIYLA KAPILARINI AÇTI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Afet müdahalesine hazırlık: Elazığ'da jandarmaya enkaz arama ve çadır eğitimi
images

Anadolu mezunu Selin Toprak uzay temalı animasyonla TRT finalinde
images

Mehmet Kocaatlı camisinde umut ve neşe dolu buluşma
images

Çocukla bağ kuran kitap atölyesi: 'Onunla Okuyun' Osmangazi'de

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe enkazında yaşamını yitiren Hüseyin Özkurt dualarla uğurlandı

Tuzla 2027 bütçesini katılımcı süreçle kabul etti: kent meydanı ve ulaşım öncelikli yatırımlar

Bornova kavşağında yol tartışması büyüdü, genç araca tekme attı

Altınözü'nde gece kazası: 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Çivril'de camiler haftası kapsamında sabah namazı buluşması