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Mehmet Kocaatlı camisinde umut ve neşe dolu buluşma

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 'Şehirlerin Kalbi Camilerde Buluşuyoruz' projesiyle 70 çocuk Mehmet Kocaatlı Camii'nde hediyelerle buluştu.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Mehmet Kocaatlı camisinde umut ve neşe dolu buluşma

etkinlik detayları:

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından yürütülen Şehirlerin Kalbi Camilerde Buluşuyoruz projesi kapsamında 70 çocuk Mehmet Kocaatlı Camii'nde bir araya geldi. Etkinlik boyunca cami, çocukların neşesiyle renklenirken veliler de çocukların heyecanına ve mutluluğuna ortak oldu.

hediye çekilişi ve oyunlar:

Programda düzenlenen çekilişte çocuklara ayakkabı, akıllı saat, futbol topu, su tabancası ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Oyunlar ve çekilişler, küçük katılımcıların birbirleriyle kaynaşmasına ve camide geçirilen zamanın pozitif anılara dönüşmesine zemin hazırladı.

amaç ve gelecek:

Burhaniye İlçe Müftülüğü, 'Karanlığa küfretmek yerine en azından bir ışık yakmalıyız' anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek etkinliğin amacının çocukların gönüllerinde güzel hatıralar bırakmak ve camileri sevgiyle benimsemiş, geleceğe umutla bakan nesillerin yetişmesine katkı sunmak olduğunu ifade etti. Açıklamada, benzer etkinliklerin devam edeceği kaydedildi.

ÇOCUKLAR KOCAATLI CAMİİNDE BULUŞTU

ÇOCUKLAR KOCAATLI CAMİİNDE BULUŞTU

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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