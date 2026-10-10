Mehmet Kocaatlı camisinde umut ve neşe dolu buluşma

etkinlik detayları:

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından yürütülen Şehirlerin Kalbi Camilerde Buluşuyoruz projesi kapsamında 70 çocuk Mehmet Kocaatlı Camii'nde bir araya geldi. Etkinlik boyunca cami, çocukların neşesiyle renklenirken veliler de çocukların heyecanına ve mutluluğuna ortak oldu.

hediye çekilişi ve oyunlar:

Programda düzenlenen çekilişte çocuklara ayakkabı, akıllı saat, futbol topu, su tabancası ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Oyunlar ve çekilişler, küçük katılımcıların birbirleriyle kaynaşmasına ve camide geçirilen zamanın pozitif anılara dönüşmesine zemin hazırladı.

amaç ve gelecek:

Burhaniye İlçe Müftülüğü, 'Karanlığa küfretmek yerine en azından bir ışık yakmalıyız' anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek etkinliğin amacının çocukların gönüllerinde güzel hatıralar bırakmak ve camileri sevgiyle benimsemiş, geleceğe umutla bakan nesillerin yetişmesine katkı sunmak olduğunu ifade etti. Açıklamada, benzer etkinliklerin devam edeceği kaydedildi.

ÇOCUKLAR KOCAATLI CAMİİNDE BULUŞTU