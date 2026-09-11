Prostat taramalarında yaş ve risk odaklı yaklaşım önerildi

Prostat sağlığında yaş ve kişisel riskler ön plana çıktı

Medicana Sağlık Grubu Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Bakırtaş, prostat hastalıklarında düzenli kontrollerin ve kişisel risklerin dikkate alınmasının hayati önem taşıdığını belirtti. Bakırtaş, prostat kanseri tarama yaşının kişiye göre değişebildiğini, özellikle aile öyküsü bulunan erkeklerin daha erken değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tarama yaşına ilişkin öneriler:

Prof. Dr. Bakırtaş, ailede prostat kanseri öyküsü varsa taramanın genel toplumdan daha erken başlatıldığını söyledi. Buna göre, birinci derece yakınında prostat kanseri olanlarda 45, iki kişide varsa 40 yaşında üroloji uzmanına başvurmaları gerekiyor. Ailesinde böyle bir öykü olmayan erkeklerde ise 50 yaşından itibaren ilk değerlendirme için üroloji kontrolü öneriliyor.

Hangi tümörler gerçekten önem taşıyor:

Bakırtaş, prostat kanserinin ileri yaşlarda sık görüldüğünü ancak her tümörün aynı klinik öneme sahip olmadığını hatırlattı: "90 yaşındaki erkeklerin yarısından fazlasında prostat kanserine rastlanabiliyor." Birçok olgu yıllarca sessiz kalabildiği için günümüzde amaç, her kanseri bulup tedavi etmekten ziyade klinik olarak anlamlı kanserleri ayırt etmek üzerine kurulu.

Görüntüleme ve çevresel etkiler:

Tanıda teknolojinin ve tarama programlarının rolü büyüyor. Multiparametrik prostat MRı, şüpheli alanların belirlenmesi ve biyopsinin hedeflenmesi açısından önemli bir yöntem. Görüntüler, PI-RADS 1 ile 5 arasında bir sistemle değerlendiriliyor; skor yükseldikçe klinik açıdan anlamlı kanser olasılığı artıyor. Türkiye'deki radyolojik görüntüleme ve tanı olanakları Avrupa ile eşdeğer düzeyde, fakat vaka yoğunluğu da Avrupa ile benzer oranda.

Hastalığın ortaya çıkışında yalnızca genetik yatkınlığın değil, beslenme, yaşam biçimi ve çevresel faktörlerin de etkili olduğunu belirten Bakırtaş, aynı topluluğun farklı coğrafyalarda farklı oranlarla karşılaşmasının bunu desteklediğini söyledi.

İyi huylu büyüme ve yaşam kalitesi:

İyi huylu prostat büyümesi özellikle 40'lı yaşlardan itibaren sık görülen bir durum. İdrar akımında zayıflama, sık idrara çıkma, gece idrara kalkma veya idrarı başlatmakta güçlük gibi şikâyetlerin yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu olduğu düşünülmemesi gerektiğini vurgulayan Bakırtaş, altta yatan nedenlerin belirlenmesi için ürolojik değerlendirme yapılması gerektiğini söyledi. Bu sorunlar çoğunlukla ameliyata gerek kalmadan ilaç tedavileriyle düzeltilebiliyor ve yaşam konforu artırılabiliyor.

Sonuç olarak Bakırtaş, erken evrede yakalanan prostat kanserlerinde tedavi seçeneklerinin başarılı olduğunu; doğru zamanda doğru hastayı değerlendirmek gerektiğini belirtti. Erkeklerin şikâyet beklemeden, yaşlarına ve aile öykülerine göre prostat sağlığını takip ettirmeleri hem hastalığı erken yakalamak hem de gereksiz işlemlerden kaçınmak açısından büyük önem taşıyor.

ERKEKLERDE YAŞLA BİRLİKTE GÖRÜLME SIKLIĞI ARTAN PROSTAT HASTALIKLARINDA, DÜZENLİ KONTROLLERİN VE KİŞİSEL RİSKLERİN DİKKATE ALINMASININ ÖNEM TAŞIDIĞINA DİKKAT ÇEKEN MEDİCANA SAĞLIK GRUBU ÜROLOJİ UZMANI PROF. DR. HASAN BAKIRTAŞ, PROSTAT KANSERİNDE TARAMA YAŞININ KİŞİYE GÖRE DEĞİŞEBİLDİĞİNİ, ÖZELLİKLE AİLE ÖYKÜSÜ BULUNAN ERKEKLERİN DAHA ERKEN YAŞTA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ ANCAK 50 YAŞINDAN SONRA HER ERKEĞİN KONTROLÜ İHMAL ETMEMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.