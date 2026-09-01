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tarih eğitiminin geleceği kastamonu'da masaya yatırıldı

Kastamonu Üniversitesi'nde başlayan 12. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, farklı ülkelerden katılımla üç gün sürecek; akademisyen, öğretmen ve öğrenciler tarih eğitiminin geleceğini tartışıyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

tarih eğitiminin geleceği kastamonu'da masaya yatırıldı

Açılış ve katılımcılar:

Kastamonu Üniversitesi tarafından Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde düzenlenen 12. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu yerli ve yabancı akademisyenler, araştırmacılar, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla başladı. Üç gün sürecek programda tarih eğitiminin bugünü ve geleceği çeşitli oturumlarda ele alınacak.

Açılış törenine Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı (Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı), Hasan Gümüş (Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü), Doç. Dr. İbrahim Demirbaş (Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreter Vekili) ve Prof. Dr. Ahmet Kaçar (Eğitim Fakültesi Dekanı) ile çok sayıda eğitimci katıldı.

Program akışı ve kültürel öğeler:

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kastamonu Üniversitesi'nin 20. kuruluş yıldönümü için hazırlanan bir film katılımcılara gösterildi. Programda ayrıca Kastamonu Üniversitesi Müzikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Ömer Gökhan şiirleri seslendirerek oturumlara kültürel bir zemin oluşturdu.

Açılış konuşmaları ve vurgular:

Programda söz alan Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, sempozyumun kurum için bir olgunlaşma göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Sempozyum bizim için artık atılan bir tohumun meyveye durması, ekilen bir ekinin buğday tanesine dönüşmesi veya dünyaya gelen çocuğun büyümesi manasına geliyor. Türkiye’de yaklaşık beş tane bölümü olan tarih öğretmenliğinin her yıl sempozyumunun yapılması çok kıymetli. Güzide katılımcılarla birlikte nitelikli, bir o kadar da öğretici sempozyumların yapılması hem emek istiyor hem de sahip çıkmayı gerektiriyor" dedi.

Kaymakcı ayrıca Kastamonu'nun tarihsel kimliğine dikkat çekti ve Eğitim Fakültesi'ndeki salonlara İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Fazıl Berki Tümtürk ve Hüsnü Açıksöz gibi tarihçilerin isimlerinin verildiğini, bu isimleri yaşatmanın ve gelecek kuşaklara miras bırakmanın önemini aktardı.

Eğitim bakış açıları ve tartışma başlıkları:

Hasan Gümüş, yetişen öğrencilerin geçmişini bilen, geçmişiyle bağ kuran ve milli-manevi değerlere sahip bireyler olması gerektiğini belirterek, sempozyumda ortaya çıkacak görüş ve perspektiflerin öğrencilere yeni bir vizyon kazandıracağına inandığını söyledi.

Sempozyumun önemli oturumlarından olan "Göçmen Toplumunda Tarih ve Kimlik / History and Identity in Migrant Society" başlıklı konuşmayı yapan Prof. Dr. Lale Yıldırım ise tarih eğitimi kuramının temellerine değindi. Yıldırım, "Geçmiş bitmiş gitmiştir, yeniden kuramayız onu bütünlüğü içinde kavrayamayız ve artık yoktur. Yapabileceğimiz tek şey o geçmişi anlatmaktır" şeklinde konuştu. Ayrıca her tarihi düşünmenin anlatımsal bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Yıldırım, tarihi bilginin ve tarihi düşünmenin öğrencilerin kafalarına doğrudan aktarılamayacağını ifade etti.

Sempozyum üç gün boyunca devam edecek oturumlar, panel ve çalıştaylarla tarih eğitiminin yöntemleri, içerikleri ve kimlik odaklı yaklaşımlarını tartışmaya açacak.

ASTAMONU ÜNİVERSİTESİ&#039;NDE DÜZENLENEN 12. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, TÜRKİYE&#039;DEN VE...

ASTAMONU ÜNİVERSİTESİ'NDE DÜZENLENEN 12. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, TÜRKİYE'DEN VE FARKLI ÜLKELERDEN AKADEMİSYEN, ARAŞTIRMACI, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN KATILIMIYLA BAŞLADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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