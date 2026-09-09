ralli sonrası milyon dolarlık süper otomobiller atatürk'te tırlara yüklendi

milyon dolarlık filo istanbul'da tırlarla toplandı:

Avrupa'nın prestijli etkinliklerinden The Challenge Supercar Rally, Amsterdam'dan başlayıp Bodrum'da sona erdi. Ralliye katılan ve güzergâh boyunca yarışan yaklaşık 40 lüks otomobil, Bodrum'daki finalin ardından sahiplerinin ülkeye dönmesiyle birlikte Türkiye'de toplandı. Araçların İstanbul'daki lojistik ve gümrük işlemleri için organize edilen operasyon, Atatürk Havalimanı ve Bakırköy'deki gümrük sahasında tır üstlerinde görüntülendi.

lojistik süreç ve dönüş rotası:

Rallinin final etabının tamamlanmasının ardından filodaki otomobiller, gümrük işlemleri için Bakırköy'deki sahaya getirildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yüklenici firma araçları teslim aldı ve planlanan dönüş rotası açıklandı: tırların Pendik'ten gemi ile İtalya'ya taşınması, İtalya'dan kara yoluyla sürüşle Amsterdam'a devam edilmesi öngörülüyor. Operasyon, yüksek değerli araçların güvenli nakliyesine odaklanan kapsamlı bir lojistik organizasyon gerektirdi.

filoda öne çıkan modeller:

Atatürk Havalimanı'nda tır üstünde toplanan ultra lüks filoda, otomotiv dünyasının öne çıkan markaları yer aldı. Ferrari 812 Competizione başta olmak üzere Ferrari 812 GTS, Ferrari Superfast ve marka'nın V12 SUV modeli Ferrari Purosangue dikkat çekti. Yüksek performans segmentinde Aston Martin DBX707, özel kaplamalı Mercedes-AMG G 63 ve pist odaklı Porsche 911 GT3 RS gibi modeller filonun iddialı parçaları arasında sayıldı.

Etkinlik, dünyaca ünlü milyonerler ve otomobil tutkunlarının katılımıyla gerçekleşti; katılımcılar bağış toplama amaçlı araçlarıyla Bodrum'a kadar sürdü ve üzerlerindeki çıkartmalarla kampanyalarını görünür kıldı.

görüntülerin yarattığı ilgi ve katılımcı sözleri:

O sırada bölgede bulunan ve motor kurye olarak çalışan Ahmet Can adlı vatandaş, araçları görüp geri döndüğünü ve heyecanını şu sözlerle aktardı: "Yoldan görüp geldim çok iyi. Hepsi birbirinden güzel, bunların hepsini bir arada görmek cennette gibiyim şu an. Araba seven biri için gerçekten cennet gibi bir yer."

Lojistik firması yetkilisi Jitse De Boer ise operasyonun arka planını anlattı: "Bu arabalar Amsterdam’dan geliyor. Hayır kurumları için bağış toplamak amacıyla buraya, Bodrum’a kadar sürdüler. Hepsi Hollanda’da işletme sahibi ve üzerlerindeki tüm çıkartmalarla arabalarının olabildiğince görünmesini sağlayarak hayır kurumu için para toplamaya çalışıyorlar. Biz de şu anda onları Amsterdam’a geri taşıyoruz. Sadece gümrük işlemlerinin tamamlanmasını bekliyoruz, ardından onları Hollanda’ya, Amsterdam’a geri götüreceğiz. Feribotla İtalya’ya, İtalya’dan da sürerek Hollanda’ya geçeceğiz."

Yetkili ayrıca Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, ülkenin ve şehirlerin misafirperverliğine dikkat çekti. Organizasyon ve taşımacılık sürecinin tamamlanmasının ardından filonun Hollanda'ya dönüşüyle etkinlik resmen kapanacak.

Milyon dolarlık lüks araçlar Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi