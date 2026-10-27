Rekor katılımla Merkezefendi'de cumhuriyet koşusu coşkusu

Etkinlik ve katılım:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Merkezefendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Cumhuriyet Koşusu, Albayrak Atletizm Sahası'nda gerçekleştirildi. Farklı yaş kategorilerinde çok sayıda sporcu, Cumhuriyet coşkusunu paylaşmak ve parkuru en iyi dereceyle tamamlamak için kıyasıya yarıştı.

Organizasyon, halkın yoğun ilgisiyle dikkat çekti; yarışlar boyunca seyirciler de sporcuları coşkuyla destekledi ve etkinlik, bölge için canlı bir bayram atmosferi sundu.

Görsel şölen ve start:

Start öncesinde alanda düzenlenen görsel şölen, gökyüzüne bırakılan ay yıldızlı balonlar ile doruğa ulaştı. Kırmızı ve beyaz balonların bir arada yükseldiği anlar, sporcular ve izleyiciler tarafından duygusal ve coşkulu anlar olarak karşılandı. Bu sahne, etkinliğin hem görsel çekiciliğini artırdı hem de bayramın birlik ve beraberlik mesajını pekiştirdi.

Ödül töreni:

Yarışların tamamlanmasının ardından farklı kategorilerde dereceye giren sporcuların madalyaları törenle takdim edildi. Ödül seremonisinde madalyalar; Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Merkezefendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Pelin Yalçın, Pamukkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Şevket Taş ve Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Mahmut Kuruoğlu tarafından verildi.

Katılımcılar ve organizasyon yetkilileri, etkinliğin Cumhuriyet Bayramı’nın ruhuna uygun bir şekilde geçtiğini ve sporla kutlamanın önemini vurguladı. Etkinlik sonunda sporcuların başarıları alkışlarla karşılandı ve madalyalar sahiplerini buldu.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA MERKEZEFENDİ GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE DÜZENLENEN CUMHURİYET KOŞUSU, ALBAYRAK ATLETİZM SAHASI'NDA GERÇEKLEŞTİ. START ÖNCESİ AY YILDIZLI BALONLARLA SUNULAN GÖRSEL ŞÖLENİN ARDINDAN DÜZENLENEN YARIŞLARDA DERECEYE GİREN SPORCULARA MADALYALARI TÖRENLE TAKDİM EDİLDİ.