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Galibiyetler erken geldi, umutlar eridi: Manisa FK 10 haftadır kazanamıyor

Sezona iki galibiyetle başlayan Manisa FK, sonraki 10 haftada kazanamadı; 17. sırada olan takım 31 Ekim'de Batman Petrolspor'u ağırlıyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Galibiyetler erken geldi, umutlar eridi: Manisa FK 10 haftadır kazanamıyor

Manisa FK'de 10 haftalık galibiyet hasreti

Trendyol 1. Lig'de sezona iyi başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk iki haftada aldığı galibiyetlerin ardından uzun bir süre kazanamadı. Manisa FK, oynadığı 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak ligde 10 puanda kaldı.

son 5 maçta yaşananlar:

Siyah-beyazlıların son dönemdeki performansı özellikle dikkat çekiyor. Evinde İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan takım, Kayserispor deplasmanından 3-2 yenilgiyle döndü. Turka Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kalan Manisa FK, sahasında Muğlaspor'a 4-3, deplasmanda Mardin 1969 Spor'a ise 2-1 mağlup oldu.

Son 5 maçta sadece 1 puan toplayabilen Manisa FK bu süreçte rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde 11 gol gördü. İlk iki haftadaki galibiyetlerin ardından ekibin galibiyet hasreti sürüyor.

takımın genel performansı:

Ligde geride kalan 12 haftada Manisa FK'nın gol sayısı 19, yediği gol ise 22 olarak kayıtlara geçti; takımın averajı eksi 3. Bu sonuçlarla Manisa FK, ligde 17. sırada yer alıyor.

Manisa temsilcisi, 31 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Batman Petrolspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmayı kazanarak 10 haftalık galibiyet hasretini sonlandırmayı ve ligde yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

TRENDYOL 1. LİG’DE SEZONA İKİ GALİBİYETLE BAŞLAYAN MANİSA FK, SONRAKİ 10 HAFTADA GALİBİYET...

TRENDYOL 1. LİG’DE SEZONA İKİ GALİBİYETLE BAŞLAYAN MANİSA FK, SONRAKİ 10 HAFTADA GALİBİYET ALAMADI. SON 5 MAÇINDA 4 MAĞLUBİYET VE 1 BERABERLİK YAŞAYAN SİYAH-BEYAZLI EKİP, 12 HAFTADA TOPLADIĞI 10 PUANLA DÜŞME HATTININ HEMEN ÜZERİNDE BULUNUYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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